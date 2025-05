A Pomilio lâ€™organizzazione del forum Adb: Abruzzo al centro della scena internazionale

C’è l’Abruzzo dietro le quinte del più importante appuntamento internazionale della Banca Asiatica di Sviluppo (Adb), che per la prima volta si è tenuto in Italia, a Milano. A firmare l'organizzazione del 58° forum annuale è stata Pomilio Blumm, agenzia pescarese che si conferma tra le eccellenze nel campo della comunicazione istituzionale a livello europeo.

Quattro giorni intensi di lavori, oltre 5.000 partecipanti da tutto il mondo, decine di incontri istituzionali e un evento di gala al Teatro alla Scala, a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al suo fianco nel palco reale, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente dell’ADB Masato Kanda, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

«È stata una sfida importante per la nostra struttura – ha commentato Franco Pomilio, presidente dell’agenzia – un evento di dimensioni globali, che ha coinvolto le principali istituzioni dei Paesi membri, rappresentanti di organizzazioni internazionali e attori del mondo economico e sociale». Pomilio Blumm si è aggiudicata la gara per l’organizzazione dell’evento con un contratto da 8,5 milioni di euro.

Nel corso dei lavori, l’Adb ha annunciato nuovi investimenti per 26 miliardi di dollari a favore della sicurezza alimentare e nutrizionale nei Paesi dell’area Asia-Pacifico, che rappresenta oggi oltre il 60% della popolazione mondiale e registra i più alti tassi di crescita economica. A sottolineare l’importanza dell’evento è arrivato anche il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella letto in apertura dei lavori della opening session.

«Il rafforzamento della cooperazione internazionale è un obiettivo iscritto nella nostra Carta costituzionale e trova piena espressione nell’impegno di organismi multilaterali come l’Adb, che operano per uno sviluppo inclusivo e sostenibile», si legge in un passaggio del messaggio del Capo dello Stato.

Dopo Milano, per Pomilio Blumm si apre un nuovo fronte internazionale con la prossima edizione del forum delle banche centrali europee della Bce, in programma dal 30 giugno al 2 luglio a Sintra, in Portogallo. L'agenzia cura questo evento fin dal 2016, un’altra conferma del valore di un’impresa che, partendo dall’Abruzzo, continua a portare competenze e innovazione nei grandi scenari globali.