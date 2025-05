Lavori per l'acquedotto Giardino, cantieri da lunedì 12 maggio

Da lunedì 12 maggio sulle strade di Pescara prenderà il via un cantiere dell'Aca "per risolvere definitivamente il problema della dispersione idrica". Lo annuncia una nota dell'azienda specificando che "gli interventi si svolgeranno sulla adduttrice principale per un importo totale di 15 milioni di euro, grazie ai fondi PNRR, consentendo di superare il problema delle perdite di acqua, che al momento raggiungono il 30%". In vista dei lavori che serviranno a potenziare l'Acquedotto Giardino, con la posa in trincea di una tubazione in ghisa DN 600 per ridurre la dispersione idrica, prosegue la nota, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità in due punti diversi, per consentire la prima tranche, fino al 23 giugno.

"Da lunedì iniziano i lavori di riduzione delle perdite di acqua potabile a Pescara, con la digitalizzazione delle reti idriche che diventa realtà - dichiara la presidente dell'Aca spa, Giovanna Brandelli - Grazie a un imponente intervento di 15 milioni di euro, fondi PNRR oltre a risorse dell'Aca, andremo a curare l'emorragia idrica delle infrastrutture che abbiamo ereditato. Con i tecnici del Comune di Pescara abbiamo effettuato diversi sopralluoghi per fare in modo che i cantieri creino pochi disagi nelle zone interessate. Il nostro intervento verrà effettuato con tre diverse squadre che lavoreranno contemporaneamente, pertanto, non verranno chiuse le strade al traffico, ma ci saranno solo delle riduzioni di carreggiata".

Aggiunge il consigliere Massimo Pastore, presidente della commissione Lavori pubblici, che "i cantieri saranno seguiti passo dopo passo per il ripristino del manto stradale sui tratti sui cui si interverrà, avendo dato diverse prescrizioni a chi si occuperà dei lavori".

"Il Comune ha concordato gli interventi con l'Aca per ridurre i disagi, per realizzare più cantieri, per tratti, senza chiudere le strade ma riducendo la carreggiata. Ai cittadini - precisa l'assessore comunale alla Viabilità, Adelchi Sulpizio - chiediamo di pazientare perché questi interventi sono quelli che i pescaresi hanno chiesto per non subire l'emergenza idrica e ci consentiranno di avere una rete idrica più efficiente e senza perdite".

Ecco le modifiche alla viabilità fino al 23 giugno prossimo: nella zona del campo Rampigna divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, restringimento della carreggiata, nonché divieto di transito pedonale sul lato mare del tratto di via Alcide De Gasperi (prospiciente il campo Rampigna) compreso tra via Spalti del Re e piazza Martiri Dalmati e Giuliani, con il restringimento della carreggiata nel tratto di rotatoria di piazza Martiri Giuliani e Dalmati. Divieto di sosta e fermata nel parcheggio di piazza Martiri Dalmati e Giuliani.

Su entrambi i lati di via Chieti restringimento della carreggiata, con divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, ma si procederà per tratti. Il secondo tratto è corso Vittorio Emanuele II compreso tra corso Umberto I e via Michelangelo dove la carreggiata sarà ristretta sul lato mare così come la rotatoria d'intersezione tra corso Vittorio Emanuele II e via Michelangelo e via Michelangelo fino all'intersezione con viale Giovanni Bovio. Sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra corso Umberto I e via Michelangelo. Sullo stesso tratto di corso Vittorio Emanuele, lato monte, scatterà il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.