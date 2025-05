Lavori di ripristino del manto stradale: modifiche alla viabilitÃ  in alcune arterie

Per consentire l’esecuzione di importanti lavori di ripristino del manto stradale, saranno attivate modifiche temporanee alla viabilità su alcune strade cittadine, nei periodi e nei tratti indicati da un'ordinanza dirigenziale (la numero 434). Per limitare al massimo i disagi agli automobilisti è stato disposto che su alcuni tratti si interverrà nelle ore notturne, e in particolare su via del Santuario e in via Ferrari, in modo da non intralciare il traffico per poi ripristinare definitivamente la viabilità verso i colli e verso nord.

Dal 22 maggio al 18 giugno (h24, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, e comunque fino all’ultimazione dei lavori), sarà istituito il divieto di transito nella corsia mare-monti (est-ovest) del tratto di via Caduta del Forte, compreso tra via Forca di Penne e via Gran Sasso, in prossimità della rotatoria. Verrà inoltre istituito l’obbligo di svolta a destra su via Forca di Penne. L’accesso alle proprietà private sarà garantito ai residenti mediante apposite misure di sicurezza.

Dal 26 maggio al 18 giugno (h24, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, e comunque fino all’ultimazione dei lavori) saranno adottati i seguenti provvedimenti:

• Divieto di transito nella corsia sud-nord (Francavilla al Mare-Montesilvano) e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sull’area destinata a parcheggi in via del Santuario, nel tratto compreso tra 30 metri a valle dell’intersezione con via Pizzoferrato e 10 metri a monte della rotatoria d’intersezione con via del Santuario.

• Divieto di transito nella corsia sud-nord (Francavilla al Mare–Montesilvano) sul tratto di via Leonardo da Vinci, compreso tra la rotatoria con via del Santuario e il sottopasso ferroviario.

• Divieto di transito nella corsia sud-nord (Francavilla al Mare–Montesilvano) sul tratto di via Caravaggio, compreso tra il sottopasso ferroviario di via Leonardo da Vinci e quello di via Donatello.

• Divieto di transito nella corsia sud-nord (Francavilla al Mare–Montesilvano) e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via Enzo Ferrari compreso tra 30 metri a valle dell’intersezione con via Pizzoferrato e l’intersezione con via Arapietra.

Anche in questi casi, sarà garantito l’accesso alle proprietà dei residenti. Gli interventi si inseriscono nel più ampio piano di riqualificazione della viabilità urbana, promossi dal Comune, e sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità della rete stradale cittadina.