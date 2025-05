Premi, riconoscimenti e una panchina dell’empatia al Comprensivo Pescara 5

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia “eTwinning Awards”, con la premiazione degli studenti dell’istituto Comprensivo 5 di via Gioberti che hanno partecipato a una serie di progetti eTwinning, un’iniziativa della Commissione europea che promuove gemellaggi elettronici tra scuole di tutta Europa, favorendo la collaborazione, lo scambio culturale e la cittadinanza attiva tra studenti.

Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, l’istituto di Pescara ha avviato e partecipato a numerosi progetti eTwinning, ottenendo certificati di qualità nazionali ed europei (Quality Label) per il valore educativo e l’impatto formativo delle attività svolte. I progetti hanno coinvolto scuole di diversi Paesi europei, promuovendo la comprensione interculturale, lo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche e la capacità di lavorare in squadra.

Ieri gli studenti sono stati premiati per i risultati raggiunti nei seguenti progetti:

“Beauty in art, Hope in the heart”, realizzato in collaborazione con scuole di Italia, Polonia, Romania e Grecia;

“ABC be safe with me”, che ha coinvolto anche gli studenti di Polonia, Italia, Portogallo, Turchia e Grecia;

“Little Caterpillar Feeds Beautiful Young Minds”, un progetto per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria con partner da Polonia, Italia e Spagna;

“Raccontami di te”, realizzato dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Rossetti”, in collaborazione con la Slovenia.

Grazie a questi traguardi, l’IC Pescara 5 ha ottenuto per la terza volta il riconoscimento di “Scuola eTwinning”, una certificazione che premia l’impegno costante nello sviluppo di una didattica aperta all’Europa. Ieri è stata anche inaugurata una panchina ecosostenibile (donata alla scuola dall’azienda “Treddy”), un luogo dove i bambini possono “confidarsi e scambiarsi emozioni”, esercitandosi in quella empatia al centro del nuovo progetto eTwinning dell’anno scolastico in corso: “Me as Pinocchio – stories of empathy”.

Alla cerimonia era presente il sindaco Carlo Masci, che ha dichiarato: “Ringrazio la dirigente scolastica e gli insegnanti per il grande lavoro che fanno per i ragazzi. Nelle nostre scuole c’è effervescenza, si sviluppa un grande senso di comunità e il percorso promosso in classe consente ai talenti degli alunni di emergere. Viviamo l’epoca del cambiamento e vedere gli ragazzi confrontarsi con altri ragazzi di tutta Europa, fa bene alla mente perché consente loro, fin da piccoli, di allargare i propri orizzonti”.

Anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, Valeria Toppetti, ha partecipato alla premiazione: “The eTwinning è un progetto che pone al centro l’internazionalità e rende il dialogo tra coetanei delle nazioni europee, naturale e abituale. Oggi è molto importante favorire attività attraverso le quali gli studenti siano portati a uscire dalla routine dei social e del mondo digitale che a volte li isola e li limita. Conoscere e dialogare con coetanei di altri paesi, non soltanto consente loro di imparare sempre meglio le lingue straniere, ma soprattutto permette ai nostri studenti di sentirsi parte dell’Europa e cittadini del mondo: l’orizzonte nel quale crescendo saranno chiamati a muoversi. Complimenti alla dirigente scolastica, Daniela Massarotto, alla professoressa Alessandra Di Brigida, referente del progetto eTwinning e a tutti i docenti per aver organizzato e guidato questo progetto. Un ringraziamento anche alle famiglie per la partecipazione numerosa che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso quotidiano di collaborazione scuola-famiglia, elemento essenziale per la crescita sana di bambini e adolescenti”.