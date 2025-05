“Capaci di”, incontri alla scuola media Croce e al Parco dell'infanzia

“Non è così scontato che ci sia la scuola e che vada frequentata con amore e con determinazione. E quindi per i ragazzi è importante riflettere sull’importanza della scuola per accendere la luce sui propri talenti, sui propri desideri, e sulle proprie prospettive di vita e di lavoro, per immaginarsi nel presente e nel futuro cittadini attivi e portare la testimonianza dei giudici Falcone e Borsellino, di cui si parla tanto in questi giorni, in un agire concreto, svolgendo il proprio lavoro con onestà, fino in fondo, secondo il proprio dovere”. Sono le parole di Antonella Di Bartolo, la preside dell’Istituto Comprensivo Statale Sperone-Pertini di Palermo dove la dispersione scolastica è passata da 27% all'1%.

E’ stata lei ad aprire il ciclo di incontri intitolato “Capaci di”, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune, guidato da Adelchi Sulpizio. Incontrando gli studenti della scuola media Croce di via Scarfoglio ha ribadito che “la mafia vuole la luce spenta, nei quartieri e su di sé, mentre noi dobbiamo accendere le luci e tenerle accese e avere come punti di riferimento alcune cose certe come la scuola, dove puoi coltivare i tuoi talenti e far crescere i tuoi desideri”.

Oggi gli appuntamenti sono proseguiti al parco dell’infanzia di via Tavo, che è un esempio di rinascita, con il torneo di calcio a 5 under 13 “Io sto alle regole”, organizzato dalla onlus Prossimità alle istituzioni. Domani, giornata della legalità, gli appuntamenti saranno due, annuncia Sulpizio: al parco dell'Infanzia di via Tavo si svolgerà un incontro pubblico sul tema "Giovani e Legalità", alle ore 10:30, che vedrà la presenza del capitano della Guardia di finanza Emanuele Schifani, figlio di Vito, l'agente di scorta di Falcone morto nella strage di Capaci. All'epoca il piccolo Schifani aveva appena 4 mesi, e nella sua vita ha voluto seguire le orme del padre.

Nel corso della mattinata si potrà ascoltare anche la testimonianza di un pentito, che racconterà la propria esperienza. Nel pomeriggio sarà il Centro polivalente Britti di via Rio Sparto a chiudere la giornata e la rassegna (alle ore 16:30) con "I cento passi", un evento organizzato dagli iscritti ai centri sociali Britti e di via Stradonetto (gestiti dalla coop sociale Il Germoglio).