Consiglio di Stato conferma lo stop ai bus elettrici sulla Strada Parco

Confermato lo stop ai bus elettrici sulla Strada Parco a Pescara. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, a cui la Tua, società unica del trasporto abruzzese, aveva richiesto un decreto presidenziale d'urgenza, provvedimento cautelare monocratico che può essere adottato in situazioni di estrema gravità. A 24 ore dalla sentenza del Tar Abruzzo, sezione di Pescara, dunque, il Consiglio di Stato conferma quel pronunciamento.

La camera di consiglio è fissata per il 19 giugno 2025. Per il Consiglio di Stato "appare condivisibile l'evocato 'approccio precauzionale' utilizzato dal Tar in assenza di un completamento di tutti i controlli di sicurezza da parte dell'autorità effettivamente competente sul tracciato".

"Considerato che, in disparte ogni considerazione sulla non proprio prossima fissazione dell'udienza di merito da parte del primo giudice - scrive il presidente di sezione Diego Sabatino - il danno vantato non appare grave e irreparabile, vista la mancata prova, come evidenziata dal primo giudice, della 'insostituibilità del servizio reso con le linee ordinarie precedentemente in esercizio", l'istanza di misure cautelari monocratiche è respinta.