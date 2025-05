Manoppello: nuova mensa scolastica consegnati i lavori per circa 370mila euro di fondi Pnrr

Partiranno a breve, subito dopo la chiusura dell’anno scolastico e la fine degli esami di terza media, i lavori per la costruzione della nuova mensa della scuola di via Massimo Mila, allo Scalo. Realizzata ampliando alcuni spazi oggi adibiti a sala musica e locali di servizio, i futuri ambienti per la ristorazione scolastica, luminosi, moderni, ecosostenibili, saranno realizzati a piano terra dell’immobile, comprenderanno corpo cucina, servizi per il personale, dispensa e ambienti per l’igiene degli alunni, oltre alla sala da pranzo e potranno offrire ai propri alunni anche il servizio mensa necessario per ampliare l’offerta formativa.

Ieri la consegna dei lavori, alla presenza dei tecnici e della ditta Edil Di Sinno, che eseguirà l’intervento che sarà realizzato grazie ad un finanziamento di 368mila euro, ottenuto dal Comune, che ha partecipato e vinto un bando Pnrr (Missione 4). Alla riunione erano presenti con il primo cittadino Giorgio De Luca, gli assessori Roberto Cavallo e Maria Esposito, la progettista Floriana Cesarone e il titolare della ditta esecutrice Simone Di Sinno.

“Grazie ai fondi ottenuti dal Comune attraverso il bando europeo per la riconversione e l’ampliamento degli spazi degli immobili scolastici - hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore all’Istruzione Roberto Cavallo - potremo, con il nuovo servizio di ristorazione scolastica, estendere il tempo pieno scolastico. L’obiettivo è quello di ampliare l'offerta formativa della scuola e rendere la stessa sempre più aperta al territorio ed in grado di soddisfare i bisogni di alunni e genitori attraverso proposte che permetteranno di conciliare la vita personale dello studente e quella lavorativa delle famiglie”. L’edificio scolastico è parte del Comprensivo di Manoppello diretto dalla dirigente scolastica Candida Zappacosta.