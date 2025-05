Padovano: "Confcommercio fu la prima a parlare di riqualificazione dell'area ex Cofa"

"Abbiamo appreso che in queste ultime ore è arrivato l'ok per il finanziamento di 18,5 milioni di euro per la realizzazione del Centro di Ricerche Marine dell'Università d'Annunzio a Pescara nell'area ex Cofa. Abbiamo anche ascoltato le dichiarazioni con il coinvolgimento come portatori di interessi di Confindustria e Camera di Commercio. Bene, ma vorrei far presente che Confcommercio, come associazione di categoria, non possa certo essere considerata una cenerentola". Così il presidente della Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano.

Che poi aggiunge: "Parliamo di un'associazione di categoria tra le più importanti che a Pescara, in questo caso, si è sempre resa parte attiva, dei processi di trasformazione e crescita della città per cui credo che la Confcommercio possa e debba essere in questi caso parte attiva. Già qualche anno fa, prima del Covid, dicemmo che l'area ex Cofa doveva essere di interesse pubblico e che il partner poteva essere la Camera di Commercio, o l'università o anche la Regione stessa perché dicevamo questo? Perché ormai da tempo nella zona sud di Pescara si concentrano grandi attività e grandi interessi economici come per esempio il porto turistico, il PalaBecci, oggi viene riconosciuta come di grande valore per la nascita di un Centro Ricerche, un Auditorium e un'area congressuale.

Questo per dire che come Confcommercio vogliamo dire la nostra e avere anche noi come portatori di interesse un ruolo di primo piano come anche le altre associazioni, per dare il nostro contributo. Non voglio fare polemiche, ma alla politica diciamo che il contributo di Confcommercio è stato sempre prioritario grazie anche alla presenza di tanti associati sul territorio. Detto questo, la destinazione dell'ex Cofa rappresenta un fatto importante anche per l'ulteriore crescita del porto turistico e della valorizzazione delle riviere e del lungomare grazie al collegamento con il Ponte del Mare. Oggi abbiamo un unicum con una città che vuole crescere, grazie anche al contributo delle associazioni e in particolare della Confcommercio di Pescara.

Abbiamo una visione ampia che vuole includere anche Montesilvano e Francavilla e guardare oltre. Ben vengano investimenti pubblici per la valorizzazione di aree come quella della ex Cofa e ben venga il coinvolgimento di tutti, dico tutti, i portatori d'interesse. Voglio ricordare che su questa area una volta si volevano costruire palazzi. Oggi invece con l'università si investe per un Centro Ricerche e - conclude il presidente della Confcommercio di Pescara - dunque si vada avanti per la crescita scientifica e culturale della città. Grazie all'Università d'Annunzio ricordando che la Confcommercio è stata la prima a credere nella possibilità di riqualificazione dell'area ex Cofa".