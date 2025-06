Crollo nel sottopasso che collega Tricalle all'ospedale di Chieti

Tragedia sfiorata questa mattina a Chieti: nella tarda mattinata è crollata una parte delle pareti del sottopasso che collega la zona Tricalle con l’ospedale. L’accaduto è stato reso noto dalla deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto che ne è stata testimone.

«Pochi secondi. Solo pochi secondi prima che uscissi dalla galleria e le pareti sono crollate – ha raccontato la parlamentare - è successo poco fa, nel sottopasso che collega Tricalle all'ospedale di Chieti».

«Un boato improvviso, la polvere, il panico – prosegue il racconto Daniela Torto - Potevo morire. E come me, tante persone che ogni giorno attraversano quel tratto per andare a lavoro, a scuola, in ospedale».

«Presenterò immediatamente un’interrogazione parlamentare – ha annunciato la deputata 5 Stelle - Perché oggi ce la siamo cavata. Ma domani? Non si può rischiare la vita così. Non possiamo aspettare che avvenga l'ennesima tragedia».

«Il governo stanziasse i soldi per la manutenzione delle strade come ho chiesto nella mia proposta di legge depositata oltre un anno e mezzo fa alla Camera dei deputati – attacca Torto - ora basta».

«Altro che “decreti sicurezza”! Le vere emergenze sono sotto i nostri occhi, ogni giorno: strade dissestate, gallerie pericolanti, infrastrutture che cadono a pezzi. Mesi fa avevo denunciato lo stesso rischio a Francavilla. Ora è successo sotto i miei occhi. Viva per miracolo – l’attacco all’esecutivo nazionale dell’esponente dei 5 Stelle - Il ministro Salvini e il governo Meloni preferiscono farsi belli con il ponte sullo Stretto — un'opera inutile — mentre ignorano i crolli, i rischi, la paura concreta che viviamo noi cittadini».