Potenziamento estivo delle forze dell'ordine, la dichiarazione del sindaco Masci

“Il potenziamento di personale annunciato oggi dal prefetto è importante perché Pescara cresce enormemente. Il nostro appello è stato raccolto e si è concretizzato: il prefetto ha puntato al risultato e lo ha ottenuto”. Queste le parole del sindaco Carlo Masci che stamani ha partecipato alla conferenza stampa convocata dal prefetto Ferdani che ha visto la partecipazione, a Palazzo del Governo, anche dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Il potenziamento delle forze dell'ordine per il periodo estivo comporterà l'impiego di 27 unità in più tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Masci ha sottolineato “gli obiettivi che le forze dell'ordine raggiungono in città” e ha parlato della sua collaborazione con il Comitato per l'ordine pubblico. “La sicurezza è un elemento essenziale per la convivenza dei cittadini e il sindaco raccoglie le istanze del territorio e le segnala al Comitato", ha detto. "Alcuni interventi in città, come gli arresti dei giorni scorsi dopo un tentativo di rapina sulla Tiburtina, sono arrivati subito dopo le nostre segnalazioni, che noi riceviamo dalle unità di strada impegnate nell'assistenza”.

Masci ha anche ringraziato pubblicamente i carabinieri per l'operazione “portata a termine nei giorni scorsi” e ha ricordato che “la demolizione del Ferro di cavallo di via Tavo ha rappresentato un punto di partenza: da lì è cambiato lo scenario complessivo. Era un fortino e, senza quegli edifici, chi delinque è diventato molto più vulnerabile. Noi non abbasseremo la guardia, e saremo sempre al fianco delle forze dell'ordine: chi delinque a Pescara deve sapere che non avrà scampo e che tra le istituzioni c'è una piena sinergia che porta a risultati concreti per la sicurezza e nella prevenzione e repressione dei reati”.