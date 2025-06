Lavori dell'Aca in via Michelangelo e via Da Vinci: come cambia la viabilità

I lavori dell'Aca sul potenziamento dell'Acquedotto Giardino, finanziati con fondi Pnrr (15 milioni di euro), interessano da oggi via Michelangelo e via Da Vinci per la posa in trincea di due tubazioni in ghisa DN 400, da effettuare entro il 30 luglio. I lavori procederanno per fasi. Per questo il settore viabilità e pubblica incolumità del Comune ha disciplinato la viabilità, con apposita ordinanza. Da oggi al 30 luglio, e comunque fino alla fine dei lavori, secondo il cronoprogramma dei lavori dell’Aca, sono in vigore queste modifiche su via Michelangelo:

• l’istituzione del restringimento della carreggiata, nonché divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato monte del tratto di via Michelangelo compreso tra la rotatoria d’intersezione con corso Vittorio Emanuele II e l’intersezione con il ramo ortogonale di viale Giovanni Bovio.

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire l’accesso e l’uscita all’area del parcheggio “Bingo” per consentire la sosta e le attività merceologiche del mercato rionale del mercoledì.

Per quanto riguarda via Leonardo Da Vinci è prevista:

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, con divieto di transito veicolare e pedonale, esclusi i residenti del tratto di via Leonardo da Vinci compreso tra viale Giovanni Bovio e via Raffaello.

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, come corridoi di transitabilità pedonale, di idonei percorsi e/o attraversamenti pedonali alternativi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità fino all’eliminazione dello stato di pericolosità, ove dovuto e compatibilmente al tipo di lavorazione da eseguire.