Pubblicata la graduatoria di "Pescara solidale": voucher e buoni alle famiglie per attività socio-educative dei ragazzi

Sono 170 le famiglie che riceveranno il contributo del Comune nell’ambito dell’iniziativa denominata “Pescara solidale”, con l’erogazione di buoni servizi e voucher per usufruire delle attività socio-educative dei bambini e dei ragazzi fino a 17 anni, da svolgere soprattutto nel periodo estivo, che possono andare dal micro-nido al doposcuola, dalle attività sportive a quelle artistiche passando per campus, centri estivi, e progetti socio educativi, educativi e ricreativi vari. Oggi la pubblicazione della graduatoria (https://www.comune.pescara.it/node/10980), come annunciato dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio e dal dirigente Marco Molisani, con la responsabile del servizio Piera Antonioli.

I fondi sono del Dipartimento per le Politiche della Famiglia che ha assegnato al Comune di Pescara una somma complessiva, per l’annualità 2025, pari a 121.678 euro (di cui una parte per il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher). Il valore di buoni servizi e voucher è di 475 euro una tantum, raddoppiato in caso di bambini con disabilità grave: quest’anno, su 170 beneficiari, sono 66 le famiglie che riceveranno un contributo pari a 950 per la presenza di bambini con disabilità grave. Le attività di cui usufruire sono quelle effettuate dagli operatori che sono iscritti al “Catalogo dei soggetti erogatori di servizi” (consultabile qui https://www.comune.pescara.it/documento-sgd/catalogo-pescara-solidale-2025), istituito dal Comune attraverso un apposito avviso che è tuttora aperto e quindi potrebbe arricchirsi ulteriormente.

Sulpizio ha parlato, con soddisfazione, della “grande partecipazione” delle famiglie, visto che le domande per accedere a “Pescara solidale” sono state 599, mentre gli operatori erogatori dei servizi sono 13 ma “c’è ancora la possibilità di iscriversi al catalogo: gli interessati potranno farlo fino al 31 ottobre 2025, seguendo la procedura indicata sul sito web del Comune nella sezione “Pescara Solidale 2025” (https://www.comune.pescara.it/node/10982). Si tratta di una misura concreta, con un contributo importante in favore delle famiglie che possono scegliere come usufruire di questo aiuto”, ha commentato Sulpizio. “Quest’anno", ha concluso, "abbiamo anticipato i tempi, per dare una possibilità ai ragazzi di essere impegnati e di svagarsi nel periodo estivo”.

“Vogliamo favorire le attività dei ragazzi e con questa intenzione, dopo aver aderito a “Lo Sport non va in vacanza, che ha registrato un numero altissimo di adesioni, abbiamo puntato anche su questo progetto, aiutando 170 famiglie, con una attenzione particolare con i nuclei al cui interno ci sono ragazzi con disabilità”, ha sottolineato il sindaco Masci.

“Ci rende molto soddisfatti il dato relativo alle famiglie con ragazzi con disabilità", ha detto Molisani: "negli anni scorsi abbiamo ricevuto delle segnalazioni perché mancavano le possibilità di tenerli occupati mentre ora stiamo ottenendo buoni risultati visto che i beneficiari sono circa il 30-40% del totale”.