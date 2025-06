Consegnate le chiavi della nuova Caserma dei Carabinieri di Manoppello

È stata consegnata oggi, sabato 28 giugno, all’Arma dei Carabinieri la nuova Caserma di Manoppello un’opera pubblica strategica, realizzata secondo i più moderni criteri di edilizia sostenibile ed efficienza energetica. L’edificio, che si sviluppa su circa 1.000 metri quadrati complessivi distribuiti su quattro livelli, sorge su un’area di 750 metri quadrati in via Gabriele D’Annunzio, nei pressi della stazione ferroviaria e dell’ingresso autostradale, in una posizione ideale per garantire il presidio del territorio.

Il progetto, del valore complessivo di 1 milione e 160mila euro, è stato finanziato con 900mila euro di fondi regionali (Masterplan 2018) e 260mila euro di fondi comunali. I lavori, iniziati nel settembre 2019 e appaltati alla ditta Giacomo Di Prospero, sono proseguiti nonostante le difficoltà legate alla pandemia. La nuova Caserma è dotata di impianti per la produzione autonoma di energia elettrica e termica tramite pannelli solari, nel pieno rispetto dei criteri di edilizia sostenibile.

Parallelamente all’intervento principale, l’Amministrazione ha realizzato un progetto complementare da 200mila euro per la sistemazione esterna dove ci sono un nuovo parcheggio a raso, verde pubblico, illuminazione che contribuiscono a migliorare la viabilità e la sicurezza della zona in forte espansione.

“Oggi si realizza un obiettivo atteso da anni - ha detto il sindaco Giorgio De Luca - Consegniamo ufficialmente all’Arma dei Carabinieri le chiavi della nuova Caserma di Manoppello. Un’opera pubblica fondamentale per la sicurezza, ma anche un esempio concreto di lungimiranza amministrativa e coesione istituzionale. Un presidio di legalità a servizio della nostra città e del territorio”.

A presenziare la cerimonia sono intervenuti il Prefetto di Pescara Flavio Ferdani, il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Stefano Ranalletta, il Comandante del NOR della Compagnia Carabinieri di Popoli, capitano Cleto della Rosa e il maresciallo Marco De Vito che guida il comando di Manoppello. Tra gli ospiti istituzionali i parlamentari Luciano D’Alfonso e Guerino Testa e il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.

Le parole conclusive sono state affidate a una riflessione del parroco Don Bartolo Turacchio, seguite dalla cerimonia dell’alzabandiera e della consegna ufficiale delle chiavi della caserma, che è già nella sua piena operatività. Tanti i cittadini e le associazioni locali intervenuti. Alla cerimonia hanno preso parte anche una trentina di ragazzi e i volontari del campo scuola regionale di Protezione Civile coordinati da Antonio Iezzi.