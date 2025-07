Torna il “Piano Caldo” del Comune di Pescara: "Vicini agli anziani e ai più fragili durante l’estate"

Anche quest’anno il Comune di Pescara attiva il “Piano Caldo”, un intervento ormai strutturale pensato per fronteggiare le difficoltà legate alle alte temperature estive e per supportare in particolare anziani soli e persone prive di una rete familiare. Il piano, che rientra nel servizio P.U.F. (Punto Unico Fragilità), prevede una serie di misure concrete a sostegno dei più fragili, come annunciato oggi in conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio e dal presidente della Croce Rossa Italiana di Pescara Fabio Nieddu. Tra i servizi attivati nell'ambito del "Piano Caldo 2025" ci sono:

- consegna di farmaci a domicilio,

- accompagnamento per visite mediche programmate o improrogabili,

- distribuzione di spesa alimentare a casa.

"Con questa iniziativa vogliamo essere vicini alle persone sole. Garantiamo una serie di servizi per evitare che escano in questo periodo di grande caldo", ha detto Masci. "E oggi, annunciando i dettagli, vogliamo ringraziare tutti coloro che sono materialmente impegnati a supporto di chi ha bisogno di aiuto. Oltre al Piano Caldo, che riguarda il periodo estivo, il Comune è vicino agli ultimi, nel periodo invernale, con il Piano Freddo", ha ricordato Masci parlando delle iniziative realizzate per garantire assistenza ai senza fissa dimora quando le temperature scendono.

“Il Piano Caldo è un presidio fondamentale di attenzione sociale verso chi rischia di più durante l’estate", ha detto Sulpizio. "Grazie alla sinergia tra Comune e Terzo Settore, riusciamo a garantire interventi tempestivi e mirati, portando un aiuto concreto a domicilio e riducendo i disagi legati all’isolamento o all’impossibilità di provvedere autonomamente a necessità basilari. Questo è il senso autentico di una comunità solidale”, prima di illustrare i dettagli del Piano Caldo. "Oltre a garantire dei servizi si dà anche la possibilità a chi è solo di parlare con qualcuno, di sentirsi meno isolato".

"La Croce Rossa, che di solito viene identificata per i servizi in ambulanza, si occupa costantemente anche di protezione della comunità e di inclusione sociale", ha detto Nieddu parlando della "consegna settimanale di pacchi alimentari e del dialogo che si instaura con le persone che ci contattano. Siamo in un periodo storico sempre più difficile e avvertiamo un cambiamento sul fronte della povertà, che tocca anche le famiglie 'normali', ad esempio per la perdita del lavoro. Attraverso il numero del Piano Caldo si attiva la squadra di pronto intervento per la spesa, i farmaci, ma anche per la consegna dell'acqua, o per l'accompagnamento ad una visita. E molti, quando ci vedono, si aprono e condividono le difficoltà quotidiane", ha concluso parlando della "squadra meravigliosa della Cri in campo ogni giorno".

Il "Piano Caldo 2025" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30, con un servizio telefonico di supporto garantito dal Segretariato Sociale del Comune di Pescara, contattabile al numero 085 4283043, nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

- il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30, sono operativi anche i due numeri telefonici di Io sono ancora vivo - ISAV, e sono questi: 3500894008 - 3516030643.

Per quanto riguarda i fine settimana e i giorni festivi, grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Pescara, il Piano Caldo continuerà a essere operativo, chiamando il numero 3881468949 (Comitato di Pescara) in queste fasce orarie:

- il venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00

- il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Lanciando il Piano Caldo, attivo da ieri, sono state fornite alcune raccomandazioni per la salute: non uscire nelle ore più calde, rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, non bere bevande alcoliche o contenenti caffeina, fare pasti leggeri, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, vestire comodi e leggeri, ventilare l’auto prima di iniziare un viaggio, occuparsi delle persone a rischio, dare molta acqua fresca agli animali domestici, tenere a portata di mano i numeri di emergenza.