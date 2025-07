Scioperano i lavoratori di Eurospin: "Calpestati i nostri diritti" [FOTO]

Si è tenuto questa mattina un nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin della regione Abruzzo, con un presidio nel punto vendita di Pescara, in via del Circuito 384, alla presenza di polizia e carabinieri. A nulla sono valsi i «mesi e mesi di trattative per cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti», dicono le segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

«Negli ultimi anni, l’azienda ha visto un aumento esponenziale del fatturato e dei propri profitti, con una crescita costante della propria rete vendita. Questa crescita però è stata fatta calpestando i più elementari diritti dei lavoratori: inerzia nelle relazioni sindacali, carichi di lavoro eccessivi e livelli di produttività esasperati, mancato rispetto delle norme di sicurezza, mancato riconoscimento dei corretti livelli di inquadramento, massima flessibilità dell’orario di lavoro senza alcun rispetto delle norme».

Da qui l'idea della manifestazione odierna «per cercare di migliorare le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori, per il rispetto delle norme sulla sicurezza e il riconoscimento dei corretti livelli di inquadramenti».