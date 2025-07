Palestini illustra il servizio di prossimità a Porta Nuova

"La presenza odierna della Polizia locale in viale Marconi e in molte altre strade di Porta Nuova è riconducile ad una attività che ha già interessato molte altre zone della città, nell'ambito dei servizi dell'Ufficio Mobile di Prossimità, istituto proprio dalla Polizia locale nei mesi scorsi e attivo da giugno nelle principali piazze e nei punti di aggregazione di Pescara, finalizzato ad aumentare la presenza sul territorio e la percezione della sicurezza attraverso il dialogo diretto con i cittadini e con gli esercenti. E' evidente che il consigliere comunale Carlo Costantini non sappia minimamente di cosa parla, quando rilascia determinate dichiarazioni contro la Polizia locale e di questo sono profondamente dispiaciuto perché sarebbe bastato pochissimo per assumere informazioni veritiere e attinenti alla realtà".

Il comandante della Polizia locale Danilo Palestini fa chiarezza sul servizio espletato stamani dalla Polizia locale a Portanuova, che rientra nelle attività di polizia di prossimità. “Nell'ambito del progetto (presente nel Peg), che è stato minuziosamente calato sul territorio di Pescara a seconda delle criticità delle varie zone, è stato pianificato tutto da tempo: e quindi per ogni zona è stato scelto il luogo in cui far fermare la stazione mobile (che presto sarà sostituita da un nuovo mezzo), mentre altri due vigili e un ufficiale girano in strada per ascoltare cittadini ed esercenti. Le finalità sono molteplici: innanzitutto, prevenire la micro-criminalità e ascoltare le problematiche di cittadini, commercianti e aziende per poi segnalare ai settori comunali competenti le necessità di manutenzione oppure per indicare ai Servizi sociali i casi di disagio. Nello stesso tempo il servizio è utile anche per garantire il rispetto del Codice della strada e per fornire informazioni e aiuto immediato a chi ne ha bisogno”.

E conclude: "Nulla di nuovo, visto che questa attività è stata già espletata ai Colli, a Zanni e a Villa del fuoco. Oggi era la volta di Porta Nuova, la prossima tappa sarà San Silvestro, dopodiché si riprenderà daccapo, per essere costantemente tra la gente. Credo che questa illustrazione sia sufficiente per far comprendere l'assoluta infondatezza delle dichiarazioni di Costantini, che trovo totalmente fuori luogo perché purtroppo screditano il lavoro dell'intera Polizia locale".