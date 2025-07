Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 di lunedì 21 luglio alle ore 6 di martedì 22 luglio sarà chiusa la stazione di Pescara nord/Città Sant'Angelo, in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara ovest/Chieti. E' quanto fa sapere, tramite una breve nota, Autostrade per l'Italia.