Questo in fotografia è il cane che è stato trovato in via Colle Innamorati il 12 luglio scorso. Ha il microchip ma non risulta inserito nel Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia (Sinac).

Si tratta di un meticcio maschio (castrato), ha 12 anni ed è molto docile. Chiunque dovesse riconoscerlo può contattare il canile sanitario al numero 338-4904146, dal lunedì al venerdì.