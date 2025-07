Maltempo: emergenza rientrata, chiuso il Centro Operativo Comunale

Alle ore 13 di oggi, 29 luglio, è stato chiuso il Coc (Centro operativo comunale) con un'apposita ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci.

Nel provvedimento si sottolinea che è stato “accertato che le condizioni meteorologiche sono tornate alla ordinarietà” e che “allo stato attuale non vi sono in atto situazioni di criticità che non possano essere gestite con ordinari interventi sul territorio e che pertanto l'emergenza può considerarsi conclusa”.

La decisione è stata presa dopo aver sentito il parere dell’Ing. Aldo Cicconetti, Dirigente del Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio, e visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di C.C. n.110 del 23/11/2020.