Nuove tubazioni Aca, il cantiere prosegue in viale Pindaro e in un secondo tratto di corso Vittorio: le modifiche alla viabilitÃ 

Proseguono in città i lavori dell'Aca per potenziare l’Acquedotto Giardino, con la posa in trincea di una tubazione in ghisa DN 600, con l'obiettivo di ridurre la dispersione idrica. Il cantiere sta imponendo modifiche alla viabilità e, per ridurre i disagi, sono previsti lavori su tratti di circa 100 metri lineari. L'intervento, che ha preso il via a maggio ed è finanziato anche con fondi Pnrr (15 milioni di euro), coinvolge ora viale Pindaro e nei prossimi giorni interesserà un altro tratto di corso Vittorio Emanuele, mentre sta per essere ultimato il tratto dello stesso corso attualmente interessato al cantiere che ha comportato un restringimento della carreggiata. L'impatto sulla viabilità è stato illustrato dall'assessore Adelchi Sulpizio al termine di un incontro a Palazzo di città.

"In viale Pindaro non si verificheranno interruzioni del traffico né sarà imposto il senso unico alternato, come previsto in un primo momento, ma ci sarà solo un restringimento della carreggiata. Con il cantiere, inoltre, scatta il divieto di sosta su ambo i lati. Lo stop avverrà non sull'intera lunghezza della strada ma solo per tratti, per limitare i disagi agli automobilisti, a partire dai residenti e da chi frequenta viale Pindaro per questioni di lavoro o di studio. A breve la circolazione riprenderà regolarmente nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra corso Umberto e via Michelangelo, dove l'Aca sta effettuando lo stesso tipo di intervento che nelle scorse settimane ha già preso il via anche in direzione nord, dalla rotatoria di via Michelangelo. La prossima settimana il cantiere si sposterà su un altro tratto di corso Vittorio Emanuele, da via Chieti a via Genova, sempre lato monte, e comporterà anche in questo caso il restringimento della carreggiata con il divieto di sosta su ambo i lati".