Il Generale Gianluca Feroce nuovo Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise"

Il Generale Gianluca Feroce, 56enne romano, è il nuovo Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise".

Nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, nella caserma “Pasquale Infelisi” sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” di Chieti –alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale “OGADEN”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci – si è tenuta la cerimonia di avvicendamento tra il Generale di Brigata Antonino Neosi, destinato a Roma (dove assumerà il ruolo di Direttore della Direzione dei Beni Storici e Documentali, nonché Direttore responsabile del Notiziario Storico dell’Arma e il Generale di Brigata Gianluca Feroce, proveniente dal Comando della 2^ Brigata Mobile Carabinieri con sede in Livorno.

Il Generale Neosi lascia la sede di Chieti dopo due anni di comando in cui ha visitato tutte le Stazioni Carabinieri e i Reparti dipendenti d’Abruzzo e Molise, incontrando il personale, i Sindaci e le Autorità Locali, rimarcando la funzione sociale dei Carabinieri al servizio delle comunità.

Presenti alla cerimonia, oltre alle massime Autorità civili, militari e religiose delle due regioni, anche i Comandanti Provinciali dell’Abruzzo e del Molise, i Comandanti dei Reparti Speciali e di quelli dell’Organizzazione Forestale, nonché una folta rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali in congedo.