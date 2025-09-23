Popoli Terme, Campitelli: firmata la concessione per le acque Sant'Angelo

Questa mattina, negli uffici di Pescara del dipartimento Politiche Energetiche, si Ã¨ proceduto alla sottoscrizione, coordinata dal consigliere regionale delegato Nicola Campitelli, del contratto di concessione per lâ€™assegnazione pluriennale delle acque minerali â€˜Santâ€™Angeloâ€™, situate nel Comune di Popoli Terme.

"Lâ€™assegnazione - spiega Campitelli - fa seguito a una procedura di gara europea ad evidenza pubblica, gestita da AREACOM e basata sul criterio dellâ€™offerta economicamente piÃ¹ vantaggiosa. Al termine della procedura, la concessione per lo sfruttamento delle acque minerali Ã¨ stata aggiudicata alla societÃ Gran Guizza S.p.A., con sede legale proprio a Popoli Terme (PE). La concessione avrÃ una durata di 30 anni, durante i quali Gran Guizza S.p.A. sarÃ responsabile dello sfruttamento del pozzo di estrazione, nonchÃ© della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contratto prevede un limite massimo di prelievo pari a 50 litri al secondo, per un totale annuo di 1.575.800 metri cubi dâ€™acqua, che sarÃ imbottigliata esclusivamente nello stabilimento di Popoli Terme. Il perfezionamento di questo contratto - dichiara Campitelli- rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Attraverso una procedura trasparente e ad evidenza pubblica, abbiamo garantito un utilizzo responsabile e di lungo periodo di una risorsa preziosa come lâ€™acqua, tutelandone al tempo stesso il valore ambientale ed economico. La concessione non solo assicura la valorizzazione delle acque minerali locali ma rafforza anche il legame tra lâ€™attivitÃ produttiva e il territorio, grazie allâ€™impegno a imbottigliare esclusivamente nello stabilimento locale. Si tratta di un investimento che potrÃ generare ricadute positive in termini occupazionali, infrastrutturali e di presidio industriale.

Per tutta la durata della concessione, la Regione Abruzzo provvederÃ a vigilare sulla corretta attuazione del contratto e sul rispetto del piano industriale presentato dalla societÃ in sede di gara, affinchÃ© gli impegni assunti si traducano in benefici concreti per la comunitÃ locale. A nome dellâ€™intera amministrazione regionale, esprimo i miei complimenti e rivolgo un sentito augurio di buon lavoro alla Gran Guizza S.p.A. e a tutti i suoi dipendenti, nella convinzione che questo progetto possa rappresentare un modello virtuoso di gestione delle risorse naturali", conclude Campitelli.