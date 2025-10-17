Il trabocco abruzzese sarà un nuovo set della Lego?

I trabocchi sono uno dei simboli più rappresentativi e caratteristici della costa adriatica, soprattutto abruzzese, molisana e pugliese. Famosi in tutto il mondo sono contraddistinti da una struttura che li rende unici e immediatamente riconoscibili da chiunque. Negli ultimi anni se n’è riscoperta la bellezza tanto da tutelarli e valorizzarli come elementi distintivi del paesaggio costiero.
Tanto conosciuti e affascinanti che Andrea Lattanzio, tra i più importanti e popolari Designer LEGO a livello internazionale, ne ha ricostruito un esemplare con i mattoncini colorati e l’ha candidato sulla piattaforma LEGO IDEAS per farlo diventare un set ufficiale LEGO.
Per poter essere preso in considerazione dai designer LEGO e per diventare poi un set in vendita in tutto il mondo, è necessario che il Trabocco di Andrea (o Stilt House) raggiunga i 10.000 voti sulla piattaforma “IDEAS”.
Per farlo ha bisogno dell’aiuto di tutti
Per votarlo basta avere un account LEGO IDEAS e cliccare “support”, e magari lasciare un commento. Se non si dispone di un account bastano pochi secondi e un indirizzo e-mail per crearlo e poter così dare il proprio voto al progetto.
La possibilità che il Trabocco divenga un set LEGO non è remota, anzi..: Andrea Lattanzio infatti è già riuscito in questa impresa nel 2022 con la sua Baita che, dopo aver raccolto 10.000 voti, è stata scelta per essere prodotta dai vertici dell’azienda danese. Primo italiano nella storia! Ora Andrea tenta il bis con un’icona del nostro paese ma necessita dell’aiuto di tutti per raggiungere i 10.000 voti.
“Sono sempre stato affascinato dai Trabocchi tanto da ricostruirne uno di LEGO e rendere omaggio alle mie origini meridionali. Poter vedere il Trabocco trasformarsi in un set ufficiale LEGO significherebbe portare un simbolo del nostro paese in giro per i cinque continenti e far scoprire questa bellezza a tutto il mondo.” – Andrea Lattanzio, LEGO Fan Designer.