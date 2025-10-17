Storni in via del Concilio, la dichiarazione dell’assessore all’ambiente Orta

Da alcuni giorni, nell'area vicina al Comune, comprese via del Concilio e zone limitrofe, si registra nuovamente la presenza di numerosi stormi di storni che, dal tramonto alle prime luci dell’alba, sostano sugli alberi, in particolare quelli situati di fronte all’ingresso della scuola “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo 8. La presenza massiccia di questi volatili sta purtroppo causando sporcizia e disagi, dovuti all’accumulo di guano in strada e sul marciapiede, suscitando preoccupazione tra residenti e frequentatori della zona.

Per fronteggiare la situazione, l'assessore all'ambiente Cristian Orta ha partecipato a una riunione operativa tra Ambiente S.p.A. e il Settore Ambiente del Comune di Pescara, durante la quale è stato deciso di avviare pulizie quotidiane dell’area antistante la scuola, in modo da garantire la massima igiene e sicurezza prima dell’ingresso di alunni, docenti e personale scolastico.

Parallelamente sarà intensificata la presenza dei falconieri già operativi nella zona (come comunicato nei giorni scorsi da Ambiente spa), che continueranno le attività di dissuasione degli stormi attraverso l’uso di luci laser, una tecnica rispettosa dell’ambiente e non invasiva. Siamo di fronte a un fenomeno naturale che non possiamo modificare, né intervenendo con potature né con altre misure drastiche. Ci dispiace per i disagi causati, ma si tratta di una situazione che dipende esclusivamente dai comportamenti stagionali degli stormi e non da fattori riconducibili al Comune o ad altri enti. Continueremo comunque a monitorare costantemente l’area e a garantire il massimo livello possibile di pulizia e decoro”, dice sempre l'assessore Orta.