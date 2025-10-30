In Comune giurano sette nuovi capitreno [FOTO]

Cresce ancora lâ€™organico del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Abruzzo. Ieri mattina, nella Sala della Giunta del Comune, sette nuovi capitreno hanno prestato giuramento, procedura prevista per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale che rivestiranno nella loro attivitÃ lavorativa. Presenti Zaira Zamparelli, Assessore alle AttivitÃ Produttive del Comune di Pescara, e Bruna Di Domenico, Direttore Regionale Abruzzo di Trenitalia.

Si tratta di 5 ragazze e 2 ragazzi, tra i 21 ed i 32 anni, provenienti dalle varie province della regione, tutti diplomati con ottimi voti negli istituti tecnici regionali e con conoscenza della lingua inglese. Il lungo percorso formativo in aula e a bordo treno, li porterÃ tra alcuni giorni a lavorare sui treni regionali abruzzesi e presso la stazione di Pescara, Sulmona e Avezzano.

Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dellâ€™accoglienza e dellâ€™informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi piÃ¹ esperti dai quali poter apprendere gli aspetti piÃ¹ concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolaritÃ della circolazione del treno di cui Ã¨ responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state di 21 capitreno e di 16 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta unâ€™opportunitÃ di lavoro per i giovani abruzzesi e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del Regionale â€“ giÃ 23 i treni di ultima generazione in circolazione sui binari abruzzesi â€“ che proseguirÃ anche nel 2026 con lâ€™arrivo di nuovi convogli.

Il sensibile innalzamento degli standard qualitativi del Regionale di Trenitalia in Abruzzo, certificato dal gradimento crescente della clientela, passa non solo dallâ€™arrivo dei nuovi treni, ma anche da un incremento continuo dei servizi, sempre piÃ¹ improntati allâ€™intermodalitÃ , realizzato in stretta sinergia con la Regione Abruzzo, committente e programmatrice dei servizi ferroviari regionali.