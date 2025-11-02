Arrampicata fatale, 35enne perde la vita colpito da un masso

Falesia di Roccamorice: incidente fatale per uno scalatore che Ã¨ stato colpito da un masso caduto dallâ€™alto durante unâ€™arrampicata. A perdere la vita Stefano D'Anteo, 35 anni di Montesilvano.

Dâ€™Anteo, secondo le ricostruzioni, era da poco sceso dalla falesia e si era seduto a terra per togliersi le scarpe da arrampicata quando un masso si Ã¨ improvvisamente staccato dalle parete e gli Ã¨ caduto addosso. Ad indagare sono i Carabinieri.

Sul luogo dellâ€™incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alanno e il Nucleo elicotteri da Pescara insieme alla squadra specializzata del Saf.

Altri due scalatori presenti sono stati raggiunti da ulteriori detriti e hanno riportato ferite lievi.

Per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo altri interventi:

Monte Prena

Due escursionisti si sono smarriti lungo la Via dei Laghetti e sono stati recuperati dallâ€™elisoccorso del 118 con tecnico del CNSAS e sbarcati in sicurezza nei pressi del Rifugio Mucciante.

Val di Teve

Due escursioniste hanno perso lâ€™orientamento lungo il sentiero del Monte Sevice e sono state recuperate dallâ€™eliambulanza del 118

Monte Pettino

Recuperato un escursionista con sospetta frattura alla caviglia.