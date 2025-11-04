Pescara, i bagni pubblici in via Firenze ancora presenti: disagi per bar e negozi del centro

In via Firenze, nel pieno centro di Pescara, restano ancora installati i bagni pubblici temporanei che già durante il weekend di Halloween avevano suscitato numerose critiche. La loro posizione, proprio accanto ai locali e ai bar della zona, continua a generare malcontento tra gestori e passanti.

Molti cittadini segnalano che la presenza dei bagni, poco gradevoli alla vista, scoraggia chi vorrebbe fermarsi per un caffè o qualcosa da mangiare. Anche alcuni esercenti raccontano di aver notato un calo dei clienti, spiegando che la zona avrebbe potuto attirare molte più persone se non fosse per l’impatto visivo negativo dei bagni.

Durante il weekend di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre, la situazione è stata particolarmente evidente: la coincidenza con la manifestazione “Coldiretti” ha modificato i flussi di persone, e la presenza dei bagni ha contribuito a rendere meno accogliente un’area solitamente molto frequentata.

Oggi, a distanza di giorni, i bagni sono ancora presenti e continuano a suscitare perplessità. Molti cittadini e commercianti auspicano che l’amministrazione comunale possa intervenire al più presto, trovando una soluzione che consenta di mantenere i servizi necessari senza compromettere l’immagine e il decoro del centro cittadino.