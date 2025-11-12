Â«Dati ISTAT allarmanti: il 12,6% rinuncia a curarsi, il 10% per liste d'attesa troppo lungheÂ»

Â«I dati diffusi dall'Istat rappresentano un segnale d'allarme che non puÃ² essere ignorato: nel 2024, in Abruzzo, il 12,6% dei cittadini ha rinunciato a curarsi e, tra questi, circa il 10% lo ha fatto a causa delle liste d'attesa troppo lunghe. Si tratta di cifre drammatiche, che confermano la profonda crisi del Servizio Sanitario Nazionale e la necessitÃ di proseguire e rafforzare gli interventi di riforma a livello regionaleÂ».

Lo dichiarano con preoccupazione Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, e Stefano Matteucci, Segretario UGL Salute Abruzzo, commentando l'audizione del presidente dell'Istat, nei giorni scorsi, davanti alle Commissioni Bilancio del Parlamento.

Â«La principale causa di rinuncia alle cure â€“ sottolineano i sindacalisti â€“ resta l'allungamento delle liste d'attesa, un problema che denunciamo da anni come vera emergenza nazionale. Riconosciamo la volontÃ del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo di affrontare la questione, ma i risultati concreti tardano ad arrivare. Ãˆ necessario un cambio di passo deciso: difficoltÃ organizzative, carenza di personale e disuguaglianze territoriali continuano a lasciare milioni di cittadini senza risposteÂ».

Â«In Abruzzo â€“ proseguono Giuliano e Matteucci â€“ nonostante l'avvio dell'operazione Open Day delle Asl per il recupero delle prestazioni, i dati partecipativi, seppur incoraggianti, denotano al contempo un crescente ricorso alle prestazioni a pagamento fuori dal SSN. Non si puÃ² scaricare l'eccessiva richiesta di cure sulla popolazione, sempre piÃ¹ anziana e bisognosa di risposte, nÃ© tantomeno addossare ai medici di base â€“ sempre meno presenti e bisognosi di revisione del sistema di medicina territorialeâ€“ la responsabilitÃ dell'aumento delle prescrizioni e del "bisogno di cure", soprattutto per quanto riguarda esami radiologici e visite specialistiche, spesso disponibili in tempi brevi solo attraverso la libera professione o il settore privatoÂ».

Â«L'UGL â€“ concludono â€“ ricorda alle Istituzioni che la salute Ã¨ un diritto costituzionale: lo Stato deve garantire cure tempestive e accessibili a tutti, con una programmazione efficace e un monitoraggio costante dei risultati. Ãˆ inaccettabile che la possibilitÃ di curarsi dipenda dal reddito o dal luogo di residenzaÂ».