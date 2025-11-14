VenerdÃ¬ 14 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse ai suoi discepoli: Â«Come avvenne nei giorni di NoÃ¨, cosÃ¬ sarÃ nei giorni del Figlio dellâ€™uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui NoÃ¨ entrÃ² nellâ€™arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscÃ¬ da SÃ²doma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. CosÃ¬ accadrÃ nel giorno in cui il Figlio dellâ€™uomo si manifesterÃ . In quel giorno, chi si troverÃ sulla terrazza e avrÃ lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle; cosÃ¬, chi si troverÃ nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherÃ di salvare la propria vita, la perderÃ ; ma chi la perderÃ , la manterrÃ viva. Io vi dico: in quella notte, due si troveranno nello stesso letto: lâ€™uno verrÃ portato via e lâ€™altro lasciato; due donne staranno a macinare nello stesso luogo: lâ€™una verrÃ portata via e lâ€™altra lasciataÂ». Allora gli chiesero: Â«Dove, Signore?Â». Ed egli disse loro: Â«Dove sarÃ il cadavere, lÃ¬ si raduneranno insieme anche gli avvoltoiÂ». (Lc 17,26-37)

Oggi ci parla di come i Giudei attendevano, con grande desiderio, il Regno di Dio e ne aspettavano con ansia la realizzazione, forse spronati dalle parole di Giovanni.

Nella Parola di oggi GesÃ¹ ci parla dellâ€™essere pronti ed attenti a riconoscere i segni della sua presenza e narrando, due eventi dell'Antico Testamento, cerca di svegliare anche noi quellâ€™essere pronti e attenti agli eventi che accadono attorno a noi, perchÃ©:

* al tempo di NoÃ¨ poi venne il diluvio universale;

* ai tempi di Lot, a Sodoma piovve fuoco.

GesÃ¹ ci invita ad essere pronti, nella vigilanza e nella fede, per l'incontro con Dio e parla di un giudizio, di una morte improvvisa, mentre rischiamo di essere presi soltanto dalle cose di questo mondo Â« mangiavano, bevevano, prendevano marito,â€¦ compravano, vendevano, piantavano, costruivano â€¦ li fece morire tutti.Â» Credo che voglia dire, anche a me e te, che dobbiamo fermarci un attimo e non lasciarci prendere dalla routine e che, pensare solo alle cose, possono farci credere che la vita Ã¨ tutta qui e non riusciamo a coglierne il senso vero a cui siamo chiamati.

Ed io sono attento alla Parola? Riconosco nella mia vita i segni della Sua presenza?

Signore, fammi essere attento allo scorrere della mia vita e la Tua Parola mi aiuti ad essere attento ai segni che compi nella mia vita per essere pronto allâ€™incontro con Te. Amen