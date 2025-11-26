Via libera a nuovi corsi per la formazione professionale

Sono in totale quindici i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) che partiranno nei prossimi giorni. Gli uffici regionali al termine dell’istruttoria a seguito dell’avviso pubblicato ad agosto hanno individuato, per quanto riguarda i percorsi triennali, 8 organismi di formazione che faranno partire 13 percorsi formativi e altri 2 organismi di formazione che faranno partire 2 corsi relativi al 4° anno di completamento del percorso triennale.

I percorsi triennali individuati e finanziati, che più di tutto interessano le famiglie, sono: operatore termoidraulico, operatore riparazione veicoli a motore e operatore elettrico, organizzati dall’associazione Cnos Fap con sedi all’Aquila e Vasto; operatore delle produzioni alimentari e operatore del benessere, organizzati dall’Istituto Mecenate a Pescara; operatore elettrico e operatore del benessere organizzati da Eventitalia a Teramo; operatore della ristorazione organizzato da Sgi di Avezzano; operatore della ristorazione organizzato da Associazione Prometeo ad Avezzano; operatore elettrico organizzato da Consorzio Up a Roseto degli Abruzzi, operatore edile organizzato dall’Ente paritetico dell’Aquila ed infine operatore della ristorazione organizzato da Lo studio formazione di Avezzano.

“L’elenco dei corsi IeFP approvati è una buona notizia per diverse famiglie abruzzesi – ha commentato l’assessore regionale alla Formazione e all’Istruzione Roberto Santangelo – che in questo modo hanno concrete possibilità di iscrivere i propri figli ai corsi di formazione senza perdere l’anno scolastico. Di fronte a qualche incertezza e titubanza nel proseguire gli studi della secondaria superiore, il ragazzo o la ragazza hanno possibilità di avviare la formazione professionale in modo da concludere l’obbligo formativo previsto per legge. I corsi IeFP – prosegue Santangelo – rispondono a questa esigenza: da una parte la possibilità di concludere l’obbligo formativo dall’altra l’opportunità di entrare nel mondo produttivo e del lavoro seguendo le proprie inclinazioni, riducendo con decisione il fenomeno della dispersione scolastica”.

È il caso di ricordare che i corsi triennali IeFP sono riservati ai giovani dai 14 ai 25 anni; i corsi del quarto anno, invece, si rivolgono a quei ragazzi che hanno già conseguito il percorso triennale e hanno necessità di perfezionare la qualifica. I corsi, completamente gratuiti, sono finanziati con i fondi europei dell’FSE Plus.