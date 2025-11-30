Pescara, rifiuti: 255 multe dall’inizio dell’anno per comportamenti incivili

A Pescara il contrasto agli abbandoni irregolari dei rifiuti è diventato una priorità concreta, sostenuta da controlli serrati e da un’intensa campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini. Dal 1° gennaio a oggi, la polizia locale ha elevato 255 sanzioni nei confronti di persone considerate “incivili”, per un totale di 122.570 euro: un dato che riflette la crescente attenzione del Comune alla tutela dell’ambiente urbano e al rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata.

Il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti continua a rappresentare un problema significativo per la città. Sacchetti lasciati fuori orario, materiali non differenziati correttamente, rifiuti ingombranti depositati senza prenotazione e microdiscariche improvvisate costituiscono le violazioni più frequenti. Per questo motivo l’amministrazione ha intensificato la presenza sul territorio degli agenti della polizia locale, affiancandola a un sistema di videosorveglianza sempre più esteso e capillare.

Le sanzioni elevate non hanno solo una funzione punitiva: rientrano in un progetto più ampio, orientato a promuovere comportamenti responsabili. In parallelo, infatti, sono stati avviati incontri informativi, campagne social e materiali divulgativi destinati a residenti e attività commerciali, con l’obiettivo di chiarire regole, orari e buone pratiche. L’introduzione o l’estensione del servizio porta a porta in diverse zone della città ha reso ancor più necessario accompagnare i cittadini in un percorso di consapevolezza, affinché la raccolta risulti efficiente e sostenibile.

Secondo l’amministrazione, il successo della politica ambientale dipenderà dalla collaborazione tra istituzioni e comunità locale. Ridurre gli abbandoni e aumentare la qualità della differenziata non significa soltanto evitare sanzioni: comporta un miglioramento complessivo del decoro urbano, una diminuzione dei costi di smaltimento e un beneficio ambientale tangibile per tutta la città.

Se i dati delle multe mostrano un problema ancora radicato, allo stesso tempo evidenziano la determinazione a contrastarlo con strumenti efficaci. Pescara punta così a diventare un modello di gestione dei rifiuti più moderno, civico e rispettoso dell’ambiente, dimostrando che la lotta all’inciviltà passa anche attraverso regole chiare, controlli mirati e un percorso educativo condiviso.