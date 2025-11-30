Congresso Europa Verde. AVS Provinciale Pescara

Si è svolta ieri a Pescara l'assemblea provinciale di Europa Verde - Alleanza Verdi e Sinistra Pescara che ha formalizzato i suoi nuovi organismi dirigenti, eleggendo all'unanimità i nuovi co-portavoce e i membri dell'esecutivo e del consiglio federale, definendo al contempo una chiara e ambiziosa linea politica per il territorio.

Miriam Boi e Pino Cicchini sono stati eletti co-portavoce provinciali. Lavoreranno a stretto contatto con i membri dell'esecutivo, Matteo D'Alonzo e Antonio Centofanti. Maddalena Baldassarre è stata eletta al consiglio federale regionale.

La nomina dei nuovi vertici avviene in concomitanza con l'approvazione della mozione politica "Mozione Politica Provincia di Pescara – Nel segno del Futuro equo e sostenibile". Il documento rappresenta la piattaforma programmatica con cui il partito intende affrontare le sfide ambientali e sociali del territorio.

"La provincia di Pescara, con il suo patrimonio, è un territorio di immensa bellezza ma anche particolarmente esposto ai rischi climatici e ambientali," hanno dichiarato i neo-eletti co-portavoce Boi e Cicchini. "La nostra mozione lega strettamente la crisi climatica e le disuguaglianze sociali. L'obiettivo è trasformare la nostra provincia in un modello di benessere, giustizia sociale e vita armonica."

La mozione delinea obiettivi strategici a livello provinciale, tra cui:

Tutela del Territorio e Prevenzione del Rischio Idrogeologico: Contrasto al dissesto attraverso la gestione forestale sostenibile e l'adozione di un Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici provinciale.

Contrasto ai Cambiamenti Climatici e Mobilità Sostenibile: Promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, potenziamento delle ciclovie e del trasporto pubblico extraurbano ecologico.

Rifiuti, Economia Circolare e Lavoro Locale: Obiettivo Rifiuti Zero, supporto all'agricoltura biologica e valorizzazione del turismo sostenibile legato ai Trabocchi e all'entroterra.

Tutela della Salute e del Territorio: monitoraggio costante della qualità ambientale, contrasto al consumo di suolo e investimenti nella riduzione delle perdite della rete idrica.

Partecipazione, Inclusione e Parità: Istituzione di strumenti di democrazia partecipativa, educazione ambientale nelle scuole e attuazione di politiche per la parità di genere e il contrasto a ogni forma di discriminazione.

Tra le azioni concrete previste vi sono la revisione del Piano Provinciale della Mobilità, un piano di manutenzione straordinaria dei Fiumi Pescara e Saline, e l'istituzione di un Osservatorio Provinciale per la Transizione Ecologica.

Europa Verde Provincia di Pescara si impegna a collaborare con tutte le forze politiche, sociali ed economiche del territorio per costruire un futuro sostenibile e resiliente.