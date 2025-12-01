Sostegno degli assistenti sociali al Servizio Sociale Professionale e al Tribunale per i Minorenni

Gli assistenti sociali della Asl 2 Abruzzo esprimono piena solidarietà al Servizio Sociale Professionale che ha in carico i minori Trevaillon.

L’indiscussa competenza professionale è accompagnata da un agire esemplare fatto di lavoro silenzio e costante per la tutela dei diritti dei più deboli; per il superamento degli ostacoli; per il rispetto e la dignità di ogni essere umano.

Parimenti esprimono vicinanza al Presidente del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila e a tutti i colleghi sempre presenti in prima linea per contribuire alla crescita del benessere sociale.

Cogliamo l’occasione per evidenziare come sia respingere ogni forma di strumentalizzazione e di propaganda in merito alla funzione di “tutela minori” svolta dal Servizio Sociale in tutte le sue articolazioni.

La mancanza di rispetto da parte della politica rischia di influenzare negativamente l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale che gli operatori dell’area socio-sanitaria svolgono in favore delle fasce deboli della popolazione mediante decisioni difficili e provvedimenti sofferti.

Questo clima di sfiducia impatta negativamente sul lavoro degli operatori esponendoli a rischi personali elevanti di cui la stessa politica spesso non ha piena coscienza.

Gli assistenti sociali Asl Lanciano-Vasto-Chieti