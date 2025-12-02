CHRISTMAS ON HORSE

Lunedì 8 dicembre al Centro Equestre il Melo di Pianella si darà ufficialmente il via al periodo più gioioso dell’anno con una mattinata dedicata alle famiglie e alla bellezza del ritrovarsi intorno al magico fuoco delle storie. Il tutto, naturalmente, in compagnia dei simpatici pony del maneggio.

A partire dalle ore 10:00 la scuderia si trasformerà in un laboratorio artistico in cui i partecipanti potranno dare sfogo a tutta la loro creatività per realizzare allegre decorazioni natalizie a tema equestre.

Dopo il laboratorio tutti in sella, con attività equestri e giochi a cavallo sotto la guida delle Istruttrici del maneggio.

Una chicca preziosa saranno le storie di CuntaTerra, con Marcello Sacerdote che porterà nella natura del Melo “La Santa Allegrezza”, racconti e canti del Natale abruzzese.

A seguire il Carosello Natalizio dei cavalieri e delle amazzoni del Melo che, in sella ai loro pony, chiuderanno la giornata con un allegro augurio musicale.

"Questo evento sarà davvero magico - racconta con entusiasmo Maria Grazia Bimonte, Istruttrice del C.E. Il Melo - tutti noi del Melo e i nostri pony non vediamo l’ora di accogliere i bambini e le loro famiglie per vivere insieme un momento di gioia all’insegna delle attività in natura, dei valori sportivi e della bellezza dell’arte e della cultura del territorio.”