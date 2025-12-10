Padovano ringrazia la Regione per le nuove indicazioni operative a tutela del litorale

Il presidente del Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, esprime il proprio ringraziamento all’assessore Umberto D’Annuntiis, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, all’ing. Marcello D’Alberto e al dott. Dario Ciamponi per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nel comprendere la necessità dei cordoni dunali artificiali, opere essenziali per la protezione dalle mareggiate e per la sicurezza del litorale.



Il presidente del Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, dichiara: “Apprezziamo la celerità con cui la Regione ha predisposto le indicazioni operative: a soli otto giorni dal nostro incontro, i dirigenti hanno recepito le istanze presentate, riconoscendo che la nostra richiesta rappresenta un valore aggiunto per la difesa della costa. Grazie a questo intervento, i Comuni dispongono della necessaria certezza amministrativa per esprimere pareri favorevoli alla realizzazione dei cordoni dunali artificiali, consentendo agli operatori balneari di procedere nel pieno rispetto delle linee guida condivise, sia a protezione dell’arenile in concessione sia delle spiagge libere limitrofe”.

Il Sib Abruzzo ribadisce il proprio impegno nella salvaguardia dell’ambiente costiero e nella collaborazione istituzionale per garantire soluzioni rapide ed efficaci a tutela del territorio.