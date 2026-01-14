Piantedosi si complimenta con i poliziotti che hanno salvato un'anziana: "Intervento provvidenziale"

“Un provvidenziale intervento degli agenti della Polizia di Stato Jonathan e Paolo a Pescara ha permesso di salvare la vita a un’anziana signora che da ore non rispondeva al telefono. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato del fumo provenire dall’interno dell’appartamento e, intuendo una situazione di estremo pericolo, hanno forzato la porta d’ingresso. All’interno hanno individuato un fornello della cucina rimasto acceso e l’anziana riversa a terra, priva di sensi. Dopo averla soccorsa, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza, mentre i vigili del fuoco hanno successivamente rilevato un’elevatissima concentrazione di monossido di carbonio nell’aria”.

Con queste parole il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si è voluto complimentare con l’assistente capo della squadra volante, Jonathan Il Grande, e con l’agente Paolo Buffone per aver salvato una 70enne colpita da un malore mentre si trovava in bagno. Lo riporta stamane l'edizione on line del quotidiano ‘Il Centro’.