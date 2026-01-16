Rette ferme e bisogni crescenti: la sfida della riabilitazione sociosanitaria ex art. 26

Negli ultimi anni il sistema sociosanitario ha conosciuto un progressivo aumento della complessitÃ assistenziale, in particolare nellâ€™area della riabilitazione rivolta agli anziani fragili e alle persone con patologie croniche e degenerative.

Pazienti colpiti da ictus, demenza, Parkinson, emorragia cerebrale, SLA, spesso portatori di tracheostomia, catetere vescicale, piaghe da decubito, nutrizione artificiale o ventilazione meccanica, trovano oggi cura e riabilitazione prevalentemente nelle strutture accreditate e convenzionate ex articolo 26 della legge 833 del 1978.

Queste strutture rappresentano un presidio essenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Garantiscono assistenza continuativa H24, con la presenza di medici, infermieri, operatori sociosanitari e professionisti della riabilitazione, assicurando al contempo la gestione farmacologica, lâ€™erogazione di presidi, gli esami diagnostici e la presa in carico globale di persone con bisogni sanitari elevatissimi.

A fronte di un carico assistenziale sempre piÃ¹ complesso, le rette riconosciute alle strutture ex articolo 26, differenziate per setting e livello di intensitÃ , risultano in molti casi ferme da anni e non adeguate allâ€™evoluzione dei bisogni clinici e organizzativi. Nel frattempo, i costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, dellâ€™energia e dei servizi di supporto sono cresciuti in modo significativo.

Diverse realtÃ segnalano oggi squilibri economici strutturali, con perdite stimate tra il 25 e il 30 per cento per posto letto. Una condizione che non riguarda soltanto la sostenibilitÃ delle aziende, ma che rischia di riflettersi sulla continuitÃ dei servizi e, in prospettiva, sullâ€™accesso alle cure per le persone piÃ¹ fragili. Il punto non Ã¨ rivendicare trattamenti di favore, ma porre una questione di sistema.

Le strutture ex articolo 26 svolgono una funzione pubblica essenziale, spesso alternativa al ricovero ospedaliero per acuti, contribuendo in modo decisivo alla tenuta complessiva del sistema sanitario. Indebolirle significa aumentare la pressione sugli ospedali e ridurre la capacitÃ di risposta ai bisogni assistenziali complessi. Per questo Ã¨ necessario avviare una riflessione seria e responsabile sul tema delle rette e dei setting assistenziali. Le prestazioni ex articolo 26 attengono a diritti civili e sociali fondamentali e non possono essere lasciate a una frammentazione territoriale che genera diseguaglianze e penalizza le aree piÃ¹ fragili del Paese.

Occorre un quadro di riferimento nazionale e un confronto leale con le Regioni che riconosca la reale complessitÃ assistenziale e garantisca sostenibilitÃ , qualitÃ delle cure e dignitÃ del lavoro. Investire nella riabilitazione e nellâ€™assistenza continuativa non Ã¨ una spesa improduttiva, ma una scelta di civiltÃ . Ãˆ su questo terreno che deve svilupparsi un confronto costruttivo tra istituzioni, Regioni e parti sociali, per rafforzare uno dei pilastri piÃ¹ silenziosi ma indispensabili del nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Daniele Leone Infermiere RSA FP CGIL