Avviso pubblico del Comune per interventi in favore delle persone con disabilità

E' stato pubblicato dal Comune l'avviso per la fruizione degli interventi del “Dopo di Noi". Con l'avviso (consultabile al link https://www.comune.pescara.it/novita/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-per-la-fruizione-degli-interventi-del-dopo-di-noi-fondi-2021/) si aprono i termini per presentare domanda: la scadenza è fissata alle ore 13:00 del 9 febbraio 2026. La finalità è l’assegnazione dei contributi del Fondo “Dopo di Noi” – annualità 2021 per la realizzazione di interventi in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, prive del supporto familiare.

L'importo complessivo a disposizione è pari a 166.744,23 euro. L’avviso prevede la realizzazione di progetti individualizzati orientati a promuovere l’autonomia personale, l’inclusione sociale e la qualità della vita, attraverso percorsi programmati che accompagnino gradualmente le persone con disabilità verso una maggiore indipendenza dal nucleo familiare di origine.

Sono finanziabili interventi di accompagnamento all’autonomia, supporto alla domiciliarità in soluzioni abitative di tipo familiare, assistenza personale a scopo educativo, soggiorni temporanei in gruppi appartamento, programmi di sviluppo delle competenze per la vita quotidiana e, in caso di emergenza, soluzioni temporanee extra-familiari, nel rispetto della volontà della persona beneficiaria. Possono partecipare i maggiorenni residenti a Pescara in condizione di disabilità (non determinata dall'invecchiamento) certificata ai sensi della legge 104/1992 e privi del sostegno familiare.