Ho un sogno: un Iran libero.

Egregio Signor Ministro,
Egregi Presidenti degli Ordini dei Medici,
mi chiamo Homayoun, sono un medico iraniano, laureatosi in Italia, e vivo e lavoro in questo Paese da oltre trentasette anni, che considero la mia seconda patria.
Scrivo con profonda angoscia e senso di responsabilitÃ morale e professionale per chiedere un atto chiaro e ufficiale di vicinanza e sostegno al popolo iraniano, oggi vittima di una repressione sanguinaria da parte di un regime privo di scrupoli.
In Iran uomini e donne, giovani e anziani, scendono in strada inermi e pacifici, chiedendo ciÃ² che dovrebbe essere garantito a ogni essere umano dal primo giorno di vita.
Chiedono il diritto alla vita.
Il diritto alla salute.
Il diritto allâ€™istruzione, alla cultura, alla dignitÃ umana.
Chiedono il diritto di opporsi pacificamente al potere senza paura.
Il diritto a non subire torture, violenze, umiliazioni o trattamenti degradanti.
Il diritto allâ€™identitÃ personale, alla difesa, a un giusto processo.
Chiedono la libertÃ personale.
La libertÃ di pensiero, di coscienza e di religione.
La libertÃ di esprimere unâ€™opinione senza essere puniti per questo.
Chiedono la libertÃ di scegliere il proprio progetto di vita.
Lâ€™uguaglianza, senza discriminazioni.
La protezione contro lâ€™arbitrio dello Stato.
In una parola sola, chiedono ciÃ² che dovrebbe essere ovvio per tutti:
il diritto ad avere tutti i diritti.
A fronte di queste richieste legittime e universali, il regime risponde con la violenza:
non solo uccidendo i manifestanti, ma colpendo deliberatamente il personale sanitario â€” medici, infermieri, soccorritori â€” colpevoli unicamente di aver prestato assistenza ai feriti.
Curare, in Iran, Ã¨ diventato un crimine. Salvare una vita Ã¨ diventato motivo di persecuzione.
Come medico, come cittadino, come essere umano, non posso tacere.
La nostra professione si fonda sul principio della tutela della vita e della salute, senza distinzione di ideologia, religione o appartenenza politica. Per un medico, curare non Ã¨ un atto politico e Ãˆ un dovere umano e professionale. Quando i medici vengono incarcerati, torturati o uccisi per aver fatto il proprio dovere, Ã¨ lâ€™intera comunitÃ medica internazionale a essere ferita.
Chiedo pertanto:
- al Ministro della Salute e agli Ordini dei Medici di esprimere pubblicamente la propria vicinanza al popolo iraniano e al personale sanitario perseguitato;
- alle Istituzioni italiane di assumere una posizione ferma e coerente con i valori costituzionali di libertÃ , dignitÃ e tutela dei diritti umani;
- alle Rappresentanze diplomatiche italiane in Iran un gesto forte di protesta;
- al Governo italiano di adottare misure concrete nei confronti di coloro che sono direttamente o indirettamente responsabili di queste violazioni.
Piango i miei connazionali caduti.
Piango i colleghi medici che hanno perso la vita per aver curato.
Ma non rinuncio alla speranza.
Ho un sogno: un Iran libero.
Un Iran in cui nessuno venga ucciso per aver chiesto diritti, e nessun medico venga punito per aver salvato una vita.
Con rispetto e profonda partecipazione,
Dott. Homayoun E.
Medico
Laureato in Italia â€“ residente in Italia da 37 anni