Ho un sogno: un Iran libero.

Riceviamo e pubblichiamo, da parte del dott. Homayoun, che vive e lavora in Abruzzo, in servizio anche a Pescara:

Egregio Signor Ministro,

Egregi Presidenti degli Ordini dei Medici,

mi chiamo Homayoun, sono un medico iraniano, laureatosi in Italia, e vivo e lavoro in questo Paese da oltre trentasette anni, che considero la mia seconda patria.

Scrivo con profonda angoscia e senso di responsabilitÃ morale e professionale per chiedere un atto chiaro e ufficiale di vicinanza e sostegno al popolo iraniano, oggi vittima di una repressione sanguinaria da parte di un regime privo di scrupoli.

In Iran uomini e donne, giovani e anziani, scendono in strada inermi e pacifici, chiedendo ciÃ² che dovrebbe essere garantito a ogni essere umano dal primo giorno di vita.

Chiedono il diritto alla vita.

Il diritto alla salute.

Il diritto allâ€™istruzione, alla cultura, alla dignitÃ umana.

Chiedono il diritto di opporsi pacificamente al potere senza paura.

Il diritto a non subire torture, violenze, umiliazioni o trattamenti degradanti.

Il diritto allâ€™identitÃ personale, alla difesa, a un giusto processo.

Chiedono la libertÃ personale.

La libertÃ di pensiero, di coscienza e di religione.

La libertÃ di esprimere unâ€™opinione senza essere puniti per questo.

Chiedono la libertÃ di scegliere il proprio progetto di vita.

Lâ€™uguaglianza, senza discriminazioni.

La protezione contro lâ€™arbitrio dello Stato.

In una parola sola, chiedono ciÃ² che dovrebbe essere ovvio per tutti:

il diritto ad avere tutti i diritti.

A fronte di queste richieste legittime e universali, il regime risponde con la violenza:

non solo uccidendo i manifestanti, ma colpendo deliberatamente il personale sanitario â€” medici, infermieri, soccorritori â€” colpevoli unicamente di aver prestato assistenza ai feriti.

Curare, in Iran, Ã¨ diventato un crimine. Salvare una vita Ã¨ diventato motivo di persecuzione.

Come medico, come cittadino, come essere umano, non posso tacere.

La nostra professione si fonda sul principio della tutela della vita e della salute, senza distinzione di ideologia, religione o appartenenza politica. Per un medico, curare non Ã¨ un atto politico e Ãˆ un dovere umano e professionale. Quando i medici vengono incarcerati, torturati o uccisi per aver fatto il proprio dovere, Ã¨ lâ€™intera comunitÃ medica internazionale a essere ferita.

Chiedo pertanto:

al Ministro della Salute e agli Ordini dei Medici di esprimere pubblicamente la propria vicinanza al popolo iraniano e al personale sanitario perseguitato;

alle Istituzioni italiane di assumere una posizione ferma e coerente con i valori costituzionali di libertÃ , dignitÃ e tutela dei diritti umani;

alle Rappresentanze diplomatiche italiane in Iran un gesto forte di protesta;

al Governo italiano di adottare misure concrete nei confronti di coloro che sono direttamente o indirettamente responsabili di queste violazioni.

Piango i miei connazionali caduti.

Piango i colleghi medici che hanno perso la vita per aver curato.

Ma non rinuncio alla speranza.

Ho un sogno: un Iran libero.

Un Iran in cui nessuno venga ucciso per aver chiesto diritti, e nessun medico venga punito per aver salvato una vita.

Con rispetto e profonda partecipazione,

Dott. Homayoun E.

Medico

Laureato in Italia â€“ residente in Italia da 37 anni