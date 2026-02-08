Riabilitazione post-ictus: preservare la rete, adeguare le rette, tutelare i percorsi di cura

Lâ€™ictus rappresenta un evento traumatico che modifica radicalmente la vita di una persona in pochi minuti.

Superata la fase acuta e ospedaliera, si apre una fase cruciale: la riabilitazione.

Questâ€™ultima Ã¨ determinante per il recupero funzionale, lâ€™autonomia residua e la qualitÃ di vita del paziente. Dopo la fase acuta, molti pazienti presentano deficit motori, disturbi della comunicazione e della deglutizione, alterazioni dellâ€™equilibrio e fragilitÃ clinico-emotiva. Pertanto, la presa in carico deve essere tempestiva, multidisciplinare e individualizzata, con obiettivi progressivi aggiornati nel tempo.

Il recupero, seppur spesso lento, Ã¨ clinicamente rilevante. Si assiste a un miglioramento del controllo posturale, a trasferimenti piÃ¹ sicuri, a una deglutizione piÃ¹ efficace, a una comunicazione piÃ¹ chiara e a una maggiore autonomia nei gesti quotidiani. Questi esiti, talvolta silenziosi, sono decisivi per ridurre disabilitÃ , dipendenza, complicanze e riospedalizzazioni. In questo contesto, come giÃ previsto per le strutture riabilitative accreditate e convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale nellâ€™ambito dellâ€™art. 26 e del codice 56 della Legge 833/1978, Ã¨ fondamentale mantenere un modello clinico-organizzativo fondato su Ã©quipe multiprofessionali, percorsi individualizzati e continuitÃ assistenziale tra ricovero, day hospital, ambulatorio e domicilio.

Tale modello deve garantire una presa in carico globale della persona fragile e un adeguato sostegno alle famiglie. Questo patrimonio professionale e organizzativo va preservato. Il mantenimento di rette disallineate rispetto ai costi reali comporta il rischio di compressione dellâ€™offerta e di dispersione di competenze acquisite in decenni di attivitÃ .

Lâ€™adeguamento tariffario rappresenta una prioritÃ condivisa dai lavoratori, dai professionisti e dai soggetti gestori. Il prolungato blocco delle rette incide negativamente sulle dinamiche retributive, sulla sostenibilitÃ economico-organizzativa e sulla continuitÃ dei servizi riabilitativi. Adeguare le rette significa tutelare il diritto concreto delle persone colpite da ictus a recuperare autonomia, dignitÃ e futuro.