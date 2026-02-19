A Pescara la presentazione di "Dall'alba al tramonto": la poesia che celebra la vita di Lucio Vitullo

PESCARA â€“ Sabato 28 febbraio, alle ore 17:30, la storica cornice del Ritrovo del Parrozzo (Via Pepe, 41), luogo simbolo della nostra tradizione, ospiterÃ la presentazione ufficiale di "Dall'alba al tramonto", la nuova raccolta poetica di Lucio Vitullo, pubblicata da Costa Edizioni.

Si tratta della seconda opera che l'autore pubblica con la casa editrice Costa, a tre anni di distanza dal suo debutto. All'evento interverranno l'editrice Elena Costa, la poetessa Elena Malta (moderatrice e autrice della prefazione) e l'attrice Sara Iannetti, che darÃ voce ai versi.

Il libro si presenta come un vero e proprio diario delle emozioni. L'autore ci accompagna in un percorso che insegna a godere delle piccole cose, mostrandoci come la bellezza sia ovunque, anche nelle pieghe del quotidiano. Ãˆ un invito a non arrendersi alle difficoltÃ e a riscoprire la meraviglia in ogni istante.

Originale anche l'impostazione grafica: la copertina avvolge il lettore con un suggestivo tramonto sul mare sul fronte e unâ€™alba dai toni accesi sul retro, entrambi scatti fotografici realizzati dallo stesso Vitullo per simboleggiare il ciclo della vita.

L'ingresso Ã¨ libero. La cittadinanza e tutti gli appassionati di bellezza sono invitati a partecipare.