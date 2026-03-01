Ex cementificio di Pescara, vanno avanti i lavori di demolizione e riqualificazione

Proseguono i lavori di demolizione e riqualificazione dellâ€™area dellâ€™ex cementificio di Pescara.

Il cantiere Ã¨ stato visitato dal presidente della Regione Marco Marsilio insieme ad altri rappresentanti istituzionali, per verificare lâ€™avanzamento delle attivitÃ di abbattimento dellâ€™edificio industriale.

Secondo il cronoprogramma, entro il 2026 sarÃ completata lâ€™approvazione del Piano di Rigenerazione Urbana, mentre la demolizione terminerÃ a dicembre. Entro luglio 2026 si concluderanno le caratterizzazioni ambientali e le operazioni di bonifica. Tra il 2027 e il 2029 Ã¨ prevista la fase di costruzione delle nuove strutture, con avvio delle attivitÃ nel marzo 2030.

Lâ€™intervento mira a recuperare unâ€™area dismessa, ridurre lâ€™impatto ambientale e valorizzare spazi giÃ urbanizzati, con possibili destinazioni per eventi e attivitÃ congressuali. Le autoritÃ locali e regionali seguono il progetto per garantire il rispetto delle normative ambientali, di sicurezza e di riuso del territorio.