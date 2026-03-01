Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Ex cementificio di Pescara, vanno avanti i lavori di demolizione e riqualificazione

redazione
AttualitÃ 
Condividi su:

Proseguono i lavori di demolizione e riqualificazione dellâ€™area dellâ€™ex cementificio di Pescara. 

Il cantiere Ã¨ stato visitato dal presidente della Regione Marco Marsilio insieme ad altri rappresentanti istituzionali, per verificare lâ€™avanzamento delle attivitÃ  di abbattimento dellâ€™edificio industriale. 
Secondo il cronoprogramma, entro il 2026 sarÃ  completata lâ€™approvazione del Piano di Rigenerazione Urbana, mentre la demolizione terminerÃ  a dicembre. Entro luglio 2026 si concluderanno le caratterizzazioni ambientali e le operazioni di bonifica. Tra il 2027 e il 2029 Ã¨ prevista la fase di costruzione delle nuove strutture, con avvio delle attivitÃ  nel marzo 2030. 

Lâ€™intervento mira a recuperare unâ€™area dismessa, ridurre lâ€™impatto ambientale e valorizzare spazi giÃ  urbanizzati, con possibili destinazioni per eventi e attivitÃ  congressuali. Le autoritÃ  locali e regionali seguono il progetto per garantire il rispetto delle normative ambientali, di sicurezza e di riuso del territorio. 


 
Condividi su:

Seguici su Facebook