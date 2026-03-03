A Pescara parte RAEE Urban Mining il progetto per il conferimento dei rifiuti RAEE

Al via la collaborazione tra Ambiente SpA, gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Pescara, e il Consorzio E-Cycle: grazie alla convenzione tra loro sottoscritta per il progetto "Raee Urban Mining - Le Miniere Urbane di Raee", Pescara potenzia la raccolta dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, coinvolgendo anche le scuole.
È partita una nuova iniziativa per rafforzare la raccolta dei rifiuti tecnologici in città. Ambiente SpA, società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Pescara, ha siglato un accordo con il Consorzio E-Cycle nell’ambito del progetto “Raee Urban Mining – Le Miniere Urbane di Raee”. L’obiettivo è chiaro: migliorare la raccolta dei Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sensibilizzare la cittadinanza – a partire dai più giovani – sull’importanza del loro corretto conferimento.
Grazie alla convenzione, sul territorio comunale sono stati installati tre nuovi contenitori dedicati ai piccoli Raee, ovvero dispositivi con dimensioni inferiori ai 25 centimetri. I punti individuati sono le eco-piazzole di viale Pepe e di via Pasolini (zona Naiadi) e, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, anche l’area della Stazione di Pescara Centrale, nei pressi della fermata dei taxi.
Nei nuovi raccoglitori potranno essere conferiti numerosi oggetti di uso quotidiano: smartphone, tablet, caricabatterie, telecomandi, macchine fotografiche digitali, piccoli elettrodomestici da cucina, lettori MP3, calcolatrici, spazzolini elettrici, rasoi, smartwatch, giocattoli elettronici, oltre a mouse e tastiere wireless. Strumenti che spesso finiscono dimenticati nei cassetti di casa, ma che contengono materiali preziosi recuperabili attraverso il riciclo.
Il progetto ha anche una forte valenza educativa. In sinergia con Legambiente sono stati attivati percorsi formativi rivolti agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di approfondire il concetto di “miniera urbana”: i rifiuti tecnologici, infatti, rappresentano una fonte alternativa di materie prime come metalli rari e preziosi, riducendo l’impatto ambientale legato all’estrazione tradizionale.
Parallelamente, in numerosi istituti cittadini sono stati posizionati contenitori dedicati a studenti, docenti e personale scolastico. Tra le scuole coinvolte figurano il Liceo Classico “G. d’Annunzio”, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, il Liceo Scientifico “G. Galilei”, il Liceo “G. Marconi”, il Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni-Bellisario”, l’IIS “A. Volta”, l’Istituto Tecnico “T. Acerbo”, l’Istituto Tecnico “Aterno-Manthonè” e l’Ipsias “Di Marzio-Michetti”.
Nelle prossime settimane l’iniziativa si estenderà ulteriormente: due contenitori saranno collocati nel Campus dell’Università degli Studi Gabriele d'Annunzio in viale Pindaro e un altro presso l’Ipsseoa “F. De Cecco”.
«L’iniziativa – ha spiegato il presidente di Ambiente SpA, Ricardo Chiavaroli – mira ad aumentare sia la quantità sia la qualità della raccolta differenziata, contrastando l’abbandono dei rifiuti elettronici e valorizzando i vantaggi ambientali ed economici che derivano dal loro corretto recupero». Un passo concreto verso una città più sostenibile, dove anche un piccolo dispositivo può fare la differenza.