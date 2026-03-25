“L’importanza dell’amministratore di sostegno per la terza età”, il convegno alla Residenza Madonna della Pace

Sabato 28 marzo dalle ore 10 alla Residenza per anziani Madonna Della Pace (viale Michetti, 47 Francavilla al Mare), è in programma il secondo appuntamento del Progetto Mosaico; l’iniziativa del gruppo Il Nodo di LeoD’Angelo e l’Associazione di promozione sociale Sport e Valori APS ETS, presidente Giampiero Davide, di Chieti.

“L’importanza dell’amministratore di sostegno per la terza età”, il titolo di questo secondo importante momento nel corso del quale prestigiosi nomi del mondo scientifico e giuridico si confronteranno su temi che non possono essere rimandati; temi che parlano di dignità, tutela e rispetto della persona.

Un momento di confronto dunque per comprendere quanto sia fondamentale proteggere e accompagnare le persone più fragili, garantendo loro voce, diritti e serenità.

Convegno moderato dal giornalista Luigi Milozzi, che vedrà i seguenti interventi:

• Avv. Marialaura Paolini, Funzionario AUPP presso il Tribunale di Chieti – Sezione Volontaria Giurisdizione.

• Dott. Francesco Nuccetelli, Psichiatra, specialista in Psichiatria e Neurologia.

• Avv. Maria Giovanna Di Rado, iscritta nell’elenco ADS del Tribunale di Chieti.

• Dott.ssa Silvia Laudato, Assistente Sociale – Ufficio PUA Guardiagrele (Punto Unico di Accesso e Cure Domiciliari ADI).

Dichiarazioni

“Il Progetto Mosaico nasce anche da un’esigenza profonda: portare le persone ‘dentro’, permettere loro di vedere con i propri occhi che le strutture sono luoghi di assoluta qualità, curati, accoglienti e ricchi di umanità. Un modo concreto per superare uno dei pregiudizi più diffusi legati alle residenze per anziani: quello dell’abbandono” Leo D’Angelo del gruppo il Nodo.

“Il Progetto Mosaico invita la comunità a entrare negli ambienti residenziali, visitarli, comprenderne la qualità dei servizi e della vita quotidiana, ma soprattutto a condividere tempo ed esperienze con le persone che li abitano. Un’apertura reale, fatta di gesti semplici e momenti condivisi, che mira a costruire fiducia e legami duraturi” Giampiero Davide Sport e Valori APS.