Domani a Pescara il convegno - Cantine Abruzzesi: opportunità concrete, finanziamenti e strategie di sviluppo

Il settore vitivinicolo sarà interessato da nuove opportunità di sviluppo, investimento e innovazione che potranno rappresentare un'importante leva di crescita per molte aziende.

Per questo motivo l’Associazione Vivere l’Abruzzo a.p.s., nell’ambito del progetto Calici e Tradizioni, ha organizzato un incontro informativo rivolto alle Cantine Abruzzesi con l’obiettivo di approfondire alcune delle principali opportunità che riguarderanno il comparto vitivinicolo abruzzese.

Giovedì 26 Marzo 2026 | Ore 9.00 – 12.30 | Sala Tosti – Aurum di Pescara

Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi di grande interesse per le aziende vitivinicole, tra cui:

il Piano Operativo sull’Enoturismo in Abruzzo 2026–2028

le opportunità di finanziamento e investimento per le cantine

gli strumenti regionali a supporto dello sviluppo delle cantine

strumenti e prospettive per rafforzare la competitività e l’accoglienza in cantina

Interverranno rappresentanti delle istituzioni regionali e professionisti del settore, che offriranno un quadro aggiornato delle opportunità e degli strumenti disponibili per le imprese vitivinicole.

L’incontro vuole essere anche un’occasione di confronto diretto tra istituzioni, operatori e produttori, per comprendere e riflettere insieme sulle prospettive e sulle opportunità che si stanno aprendo per il vino abruzzese.

La partecipazione è libera e gratuita.

“Nel nostro piccolo stiamo cercando di apportare un contributo concreto per il territorio e per il settore vitivinicolo abruzzese; per questo motivo, la partecipazione delle cantine rappresenta per noi un segnale importante di attenzione e condivisione del percorso”

Per informazioni contattare il numero 3283427423