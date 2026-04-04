Il 3 agosto 2026 scadono tutte le carte di identitÃ  cartacee

Dal 3 agosto 2026 non saranno piÃ¹ valide le carte dâ€™identitÃ cartacee, in applicazione del Regolamento dellâ€™Unione Europea 2019/1157. In vista di questa scadenza, il Comune di Pescara ha previsto una serie di aperture straordinarie degli uffici per consentire ai cittadini il rinnovo del documento, anche in alcune giornate di sabato.

Lâ€™iniziativa ha lâ€™obiettivo di agevolare tutti coloro che sono tuttora in possesso del formato cartaceo, consentendo il passaggio alla Carta dâ€™IdentitÃ Elettronica (CIE) in tempi utili e senza disagi. Per favorire una maggiore diffusione dellâ€™informazione, il Comune invierÃ una notifica ai cittadini attraverso lâ€™App IO, rivolgendosi a un campione della popolazione: il messaggio informerÃ gli interessati della scadenza del documento cartaceo e della possibilitÃ di prenotarsi on-line per provvedere al rinnovo.

Le aperture straordinarie sono distribuite su piÃ¹ mesi, tra aprile e settembre 2026. Nel mese di aprile, ad esempio, l'attivitÃ straordinaria degli uffici, che si aggiunge a quella ordinaria, Ã¨ stata programmata per i giorni 15, 18, 20 e 22, il lunedÃ¬ e il mercoledÃ¬ dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Nello schema allegato Ã¨ possibile consultare il calendario completo delle aperture straordinarie. Ci si puÃ² prenotare per il rinnovo della carta di identitÃ attraverso il sito istituzionale del Comune di Pescara â€“ "Prenotazione dei servizi on-line", seguendo questo link: https://www.comune.pescara.it/area-personale/prenota-un-appuntamento.