Torna Vuelvo al Sur con Omara Portuondo madrina d’eccezione

Torna Vuelvo al Sur - La casa della musica e del cuore, progetto artistico abruzzese che propone di vivere un viaggio attraverso sonorità musicali del Sud del mondo. L’annuncio oggi, nel giorno dell'uscita del nuovo brano del pianista Fabrizio Mocata, che ha coinvolto per Vuelvo al Sur artisti con cui collabora in maniera stabile e che hanno dato alla manifestazione un profilo di interesse nazionale e globale. Tra questi Fabio Armiliato con cui A vuelvo al Sur ha presentato il film Enigma in tempo rubato sulla vita di Rodolfo Zanni e Sandra Luna, cantante che ha rappresentato il tango a livello mondiale e con cui ha ricevuto la nomination a Los Premios Gardel con il brano Inmensidad.

L’otto aprile, infatti, è la data scelta per il lancio di Aquello, lavoro che vede alla voce l’artista internazionale Omara Portuondo. Lo stesso Fabrizio Mocata è stato ospite delle due precedenti edizioni di Vuelvo al Sur, che ha coinvolto diversi luoghi fra le città di Pescara e Francavilla al Mare. L’edizione 2025 ha chiuso con otto date e le nuove sono in programma nel prossimo settembre.



Il progetto artistico, dunque, che vanta la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, prosegue e conferma le motivazioni e gli obiettivi per cui nasce: la volontà di vivere un viaggio attraverso sonorità musicali del Sud del mondo in grado di condurre nella storia di popoli e migrazioni in un ambiente di casa, famigliare, dove l’incontro e lo scambio culturale con gli artisti, testimoni indiscussi di diversità e ricchezza, rendono i valori e il calore di tempi passati.

In linea quindi con l'uscita del nuovo brano di Fabrizio Mocata, che nasce dalla collaborazione tra lo stesso pianista e il poeta Santiago Larramendi, già autore per Omara Portuondo del brano Bolero a la vida, nominato ai Latin Grammy Awards. Il brano nasce da un’intuizione melodica di Mocata, su cui Larramendi ha ricamato un testo che è una sottile metafora della vita e dell'amore. Un Bolero che ha un sapore di tango, quale migliore interprete di colei che è indiscutibilmente la più grande cantante vivente del genere? Nella registrazione si sente una profonda affinità tra il pianoforte di Fabrizio Mocata e la voce di Omara Portuondo, che si rincorrono in un gioco delicato e complice.



“Grazie alla collaborazione ormai stabile con Fabrizio Mocata vogliamo omaggiare l’artista cubana - commentano gli organizzatori di Vuelvo al Sur -. C’è da sottolineare l’importanza dell’inedito da parte di una madrina d’eccezione quale sarà Omara Portuondo, che a 95 anni, si cimenta in una operazione del genere”.

Ospite del brano è l'armonicista e cantante Franco Luciani, con cui Mocata ha di recente condiviso la nomination ai Latin Grammy Awards con l'album Tangos Cruzados, presentato dai due durante la prima edizione di Vuelvo al Sur. Franco Luciani ha saputo colorare con un virtuosismo sognante e mai invadente il brano, intervenendo con grande eleganza e valorizzando la voce di Omara anche con dei mirati interventi vocali.



In questa collaborazione tra Italia, Cuba e Argentina, si inseriscono gli altri musicisti scelti. Pablo Motta al contrabbasso e Leo Andersen alla chitarra, componenti del trio di Franco Luciani, sono stati la scelta naturale per questo progetto. Dalla terra originaria di Mocata, invece le percussioni di Francesco Mato Sciacca e il violino di Sergio Zanforlin, che con il pianista siciliano condividono non solo le origini ma diversi progetti artistici.



Il brano è stato registrato in varie sedi, da La Havana e Buenos Aires, passando per Firenze, Napoli e Mazara del Vallo, un brano che valica confini e supera barriere. Importante la presenza del fonico pluripremiato Oreste Aguila che da anni cura la voce di Omara, e dello stesso Sergio Zanforlin, che ha curato il mix e il mastering del brano. Seguirà la pubblicazione del video, girato nelle varie città di origine dei musicisti con l'attenta edizione di Ivan Pantarelli.

Il brano, in uscita il giorno 8 aprile per Acqua music records di Buenos Aires, su tutte le piattaforme digitali, sarà distribuito da Orchard Music. Nonostante sia un brano inedito, ci sono già in programma delle cover a cura di importanti figure del panorama musicale italiano.