Dalle Terme di Popoli un nuovo “prodotto tipico” abruzzese

Storia, caratteristiche uniche di un territorio, efficacia e peculiarità riconosciute dal ministero della Salute. Questi gli elementi che si uniscono nella nuova proposta che arriva dalle Terme di Popoli, dove l’acqua diventa crema creando così un nuovo “prodotto tipico” regionale - realizzabile solo in quest’area - peraltro sviluppato nei laboratori di ricerca della stessa struttura.



Una storia che parte da lontano. L'acqua Decontra a Popoli Terme, infatti, ha benefici curativi e riabilitativi individuati già dai tempi che precedono l'istituzione delle terme che ne sfruttano, ancora oggi, i naturali benefici. Ecco così che fra le decine di piccole e grandi sorgenti di questo territorio, alcune sono state utilizzate fin dall'antichità a fini terapeutici. Fra queste spicca quella sulfurea di Decontra che assume particolare rilievo: viene utilizzata già per oltre sessant’anni durante le attività del vecchio Stabilimento Termale, distrutto nel 1944.

E oggi quest'acqua, grazie all'incontro tra ricerca e natura, arricchita con elementi selezionati come aloe vera gel, fitocomplesso di uva rossa bio, prebiotici naturali, burro di karité e olio di germe di grano, si presenta nella nuova formula della crema viso e corpo.



Terme Inn Popoli è centro termale e riabilitativo all’avanguardia, accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Dal sette aprile, inoltre, la struttura è aperta anche di pomeriggio, per un’ulteriore occasione di vivere le terme con le varie proposte, nonché il territorio intorno.