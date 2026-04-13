Stop per due giorni all'acqua, la comunicazione dal Comune di Pescara

Nella giornata di oggi sono state 139, fino alle ore 14:15, le telefonate arrivate al Centro operativo comunale di Pescara, attivo da ieri mattina. Il Coc resterÃ aperto (dalle 7 alle 21) anche nella giornata di domani (risponde al numero di telefono 0854283400), mentre l'Aca prosegue l'intervento sulla condotta Giardino che ha comportato l'interruzione della erogazione idrica da stamani. I cittadini chiedono informazioni dettagliate sugli orari dell'interruzione, sulla possibilitÃ di utilizzo degli impianti di autoclave e piÃ¹ in generale sulla possibilitÃ di utilizzare l'acqua nelle zone che sono servite ma con una pressione limitata o, ancora, sui serbatoi installati in cittÃ per rifornirsi.

Nella giornata di ieri, invece, le chiamate ricevute dagli operatori del Coc sono state 141.

Intanto, sul territorio di Pescara, l'Aca sta completando il posizionamento dei serbatoi di acqua potabile dove Ã¨ possibile fare rifornimento. Uno si trova da ieri in piazza Italia (di fronte alla Prefettura), un altro Ã¨ disponibile ai Colli, in Largo Madonna dei Sette dolori, e un terzo davanti alla sede della Tua, in via San Luigi Orione. Il terzo sarÃ posizionato nei pressi dell'antistadio.

Nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porta Nuova, invece, ci si puÃ² rifornire di acqua non potabile da una autobotte.

Il sindaco Carlo Masci sottolinea che si tratta sÃ¬ "di una situazione anomala ma Ã¨ limitata nel tempo, come disagio. E' importante capire che questi lavori sono assolutamente necessari e anche se non si stanno svolgendo sul nostro territorio riguardano anche Pescara, cosÃ¬ come altri 18 comuni. Le difficoltÃ ci sono ma le affrontiamo e le superiamo con la massima attenzione, anche tenendo conto dei problemi che le nostre cittÃ potrebbero avere in futuro, a causa di una riduzione dell'acqua disponibile. A questo scopo Ã¨ indispensabile efficientare il sistema e ridurre le perdite, come sta facendo Aca. Questo Ã¨ anche uno stress test necessario per valutare le condizioni dei nostri edifici e l'efficacia degli impianti di autoclave con serbatoio per capire se i serbatoi sono sufficienti o meno. Insomma tutto quello che stiamo vivendo in queste ore ci potrÃ insegnare molto".