Emergenza idrica, asili nido chiusi a Montesilvano il 16 e 17 aprile

Asili nidi chiusi a Montesilvano il 16 e 17 aprile. Lo fa sapere il Comune in una nota.

Tenuto conto che, come da aggiornamento da parte dellâ€™Aca del 15 aprile 2026 alle ore 8, la reimmissione dellâ€™acqua potabile Ã¨ stata completata e sono stati avviati i campionamenti della stessa al fine di verificarne la potabilitÃ , e che in particolare, in merito a quanto sopra, la Asl di Pescara ha comunicato che nella giornata di oggi sono previsti i campionamenti sulla rete idrica del comune di Montesilvano e che le analisi microbiologiche richiedono circa 48 ore, il sindaco Ottavio De Martinis ha emanato un'ordinanza che dispone per i giorni di giovedÃ¬ 16 e venerdÃ¬ 17 aprile la chiusura, per temporanea inagibilitÃ dovuta alla non potabilitÃ dellâ€™acqua, dei servizi educativi per lâ€™infanzia, riferiti esclusivamente ai servizi educativi per lâ€™infanzia (fascia 0â€“3 anni), pubblici e privati.